Wanted: Dead, 30 minutes de gameplay pour le jeu de tir et d'action

101 Industries et Soleil, un studio avec notamment Hiroaki Matsui et Yoshifuru Okamoto (Ninja Gaiden) en son sein, sortiront l'année prochaine Wanted: Dead, un jeu de tir à la troisième personne avec des mécaniques de beat'em all. Un titre orienté vers l'action donc, qui s'offre 30 minutes de gameplay :

Wanted: Dead mettra pour rappel en scène une lieutenante d'une unité d'élite de la police hongkongaise traquant des mercenaires, trafiquants et autres membres de gangs dans une ville cyberpunk. Voici un résumé du jeu :

Wanted: Dead est un nouvel hybride slasher/shooter des créateurs de Ninja Gaiden et Dead or Alive. Le jeu suit une semaine de la vie de l'Unité Zombie, une équipe d'élite de la police de Hong Kong dont la mission est de découvrir une importante conspiration d'entreprise. Incarnez le lieutenant Hannah Stone, un policier dur à cuire de Hong Kong, et éliminez des mercenaires, des membres de gangs et des entrepreneurs militaires privés dans une aventure cyberpunk spectaculaire. Caractéristiques principales Combat de mêlée de type hack-n-slash : utilisez une grande variété de coups mortels et des dizaines de finishers uniques pour trancher et découper.

La date de sortie de Wanted: Dead est toujours fixée au 14 février 2023 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, vous pouvez précommander le jeu contre 59,99 € sur Amazon.