TEST Digimon Story: Time Stranger, l’aventure Digimon la plus aboutie à ce jour ?

De quoi faire briller le Digital World





Digimon Story: Time Stranger ressuscite la formule qui avait séduit avec Cyber Sleuth et Hacker’s Memory, mais en lui insufflant une nouvelle ambition. Développé par Media Vision et édité par Bandai Namco, cette nouvelle production s’invite sur les machines de Sony Interactive Entertainment, de Microsoft et sur PC. Les joueurs mettent donc la main sur un jeu de rôle coloré et amusant de prime abord. Nous nous sommes donc lancés dans cette expérience... Alors, le titre est-il amusant ou pas ? Eh bien il est temps de vous en parler.

Jouissif pour les mirettes !

Parlons du point qui saute aux yeux dès le départ, la partie visuelle. Les graphismes de Digimon Story: Time Stranger marquent un vrai bond en avant pour la licence. Dès les premières heures, le Digital World frappe par sa richesse visuelle. Jungles lumineuses, métropoles cybernétiques aux néons éclatants, plaines numériques traversées de rivières de données... Chaque environnement respire une identité propre et donne envie de trainer des pieds. Le soin apporté aux textures, aux éclairages et aux effets de particules renforce l’immersion, surtout lors des combats où explosions, Digivolutions et attaques spéciales transforment l’écran en festival pyrotechnique. Pour une série qui a longtemps souffert d’un rendu daté, ce nouveau moteur graphique change clairement la donne.

Les Digimon eux-mêmes profitent d’un traitement de luxe. Chaque créature a droit à un modèle détaillé, fidèle à son design original, avec des animations qui traduisent leur personnalité. Agumon bombe le torse, Renamon affiche une élégance féline, et les Digimon plus massifs impressionnent par leur poids et leur puissance retranscrits à l’écran. Les Digivolutions, véritables moments de bravoure, gagnent en fluidité et en intensité visuelle ; voir un partenaire évoluer sous nos yeux avec un enchaînement d’effets de lumière et de distorsion numérique procure toujours ce frisson de « première fois ». C’est clairement un des points les plus réussis de ce volet.

Tout n’est pas parfait pour autant. Si les créatures et les effets brillent, les PNJ humains accusent un retard visuel. Leurs modèles restent génériques, parfois raides, et manquent du charme et du détail accordés aux Digimon. Même constat pour certains « donjons », trop carrés dans leur conception, qui donnent une impression de couloirs recyclés malgré des thèmes visuels réussis. Nous ressentons parfois un décalage entre l’ambition artistique et les limites techniques. Cela dit, l’ensemble reste largement au-dessus des précédents épisodes et, malgré ces faiblesses, Digimon Story: Time Stranger parvient à offrir un Digital World crédible, coloré et visuellement clinquant. Jouissif pour les mirettes !

Notation Verdict 18 20