Call of Duty: Black Ops 7 veut faire de l'ombre à Battlefield 6, même avant sa sortie officielle

Cette semaine sortira Battlefield 6, tandis qu'il faudra patienter jusqu'au 14 novembre prochain pour mettre les mains sur Call of Duty: Black Ops 7. Pourtant, Activision compte bien faire de l'ombre au jeu de tir d'Electronic Arts, même si son FPS sort un mois plus tard. Comment ? Eh bien, avec sa bêta.

La bêta de Call of Duty: Black Ops 7 prolongée





La bêta de Call of Duty: Black Ops 7 devait s'arrêter aujourd'hui, le 8 octobre, mais finalement, Activision, Treyarch et Raven Software prolongent le plaisir. Dans un communiqué, les studios annoncent que la bêta de Call of Duty: Black Ops 7 est prolongée jusqu'au 9 octobre, soit la veille du lancement de Battlefield 6. Activision compte bien occuper l'esprit des joueurs le plus longtemps possible, espérant que ceux qui hésitent entre les deux FPS patientent jusqu'au mois prochain.

Juste après la fin de la bêta de Call of Duty: Black Ops 7, les studios lanceront la Saison 6 de Call of Duty: Black Ops 6 et Call of Duty Warzone, avec l'évènement Tourment, très attendu par les fans à la période d'Halloween. Une stratégie claire : les fans de CoD vont jouer à CoD ces prochains jours, délaissant BF 6. Du moins, c'est le plan d'Activision.

Quand sortira Call of Duty: Black Ops 7 ?





La date de sortie de Call of Duty: Black Ops 7 est fixée au 14 novembre 2025 sur PC, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One. Vous pouvez le précommander à 59,20 € chez Leclerc.