Razer : de nouveaux périphériques débarquent pour les fans de Pokémon

Razer, la marque lifestyle leader pour les joueurs, en partenariat avec The Pokémon Company, annonce l'arrivée de nouveaux périphériques pour la collection Razer x Pokémon : les éditions Ectoplasma de la souris Razer Cobra et du tapis de souris Gigantus V2 – XXL sont désormais disponibles à travers les États-Unis, l'Amérique latine, l'Europe, l'Australie et la Nouvelle-Zélande.

Ectoplasma est de retour pour nous jouer de mauvais tours





Faisant suite au lancement remarqué de l'édition Ectoplasma du Razer Kraken Kitty V2, ces nouveaux périphériques à l'effigie de l'un des Pokémon les plus appréciés par les fans viennent compléter la collection Razer x Pokémon, qui continue d'allier style et fonctionnalités de pointe.

Jouez avec malice





Imprégnés de l'énergie espiègle d'Ectoplasma, ces nouveaux périphériques s'adressent aux joueurs qui aiment jouer avec style, sans jamais redouter ce qui peut se tapir dans l'ombre. Pour dominer ses parties compétitives ou simplement apporter une touche de malice à son setup, les éditions Ectoplasma des Razer Cobra et Gigantus V2 – XXL fusionnent précision et performances avec un look unique.

Razer Gigantus V2 XXL – Édition Ectoplasma





Ce tapis de souris souple est conçu pour offrir des mouvements fluides, un contrôle total et une précision au pixel près.

Razer Cobra – Édition Ectoplasma





Cette souris gaming filaire légère, équipée de switches optiques ultra-réactifs et d'un éclairage Chroma RGB, assure des performances et une précision de premier plan pour les jeux compétitifs.

Tous les fans des farces burlesques d'Ectoplasma peuvent dorénavant compléter leur installation avec l'édition dédiée des Razer Cobra et Razer Gigantus V2 – XXL : la collection Razer x Pokémon continue de s'étendre avec des périphériques qui allient un design audacieux et des fonctionnalités de pointe.

Prix et disponibilité

D'ores et déjà disponibles sur Razer.com, dans les RazerStores et chez certains revendeurs agréés.