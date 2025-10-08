Deathground arrive en accès anticipé à moins de 15 euros, la chasse peut commencer

Après plusieurs années de développement et un financement participatif remarqué, Jaw Drop Games publie enfin Deathground en accès anticipé, un jeu de survie jouable en solo ou en coopération jusqu’à quatre participants. Le concept repose sur une idée simple mais redoutablement efficace. Des installations scientifiques abandonnées, des dinosaures féroces animés par une intelligence artificielle implacable et une seule consigne : survivre. Le studio a choisi d’évoluer dans un univers qui évoque Jurassic Park, avec une tension de jeu proche d’Alien. Un mélange qui, s’il tient ses promesses, pourrait bien trouver son public.

Conçu avec Unreal Engine 5, le titre mêle infiltration, tension cinématographique et tactiques d’équipe dans des missions intenses et rejouables. En solo comme en groupe, la survie repose autant sur les réflexes que sur la coordination. L’ambiance s’impose dès les premières minutes, portée par un univers oppressant et un sound design qui ne laisse aucune place à la détente.

Le lancement en accès anticipé s’appuie sur une base solide. Le jeu propose deux zones d’entraînement, dont un tutoriel solo et un bunker pour tester l’équipement, ainsi que trois missions principales situées dans des environnements distincts. Les objectifs varient d’une zone à l’autre, entre la remise en marche d’une centrale géothermique, la purification d’une serre contaminée ou l’exploration d’un laboratoire génétique en ruine. Chaque décor pousse à adapter sa stratégie et renforce la rejouabilité.

Depuis sa présentation initiale en 2020, le projet a beaucoup évolué. La coopération accueille désormais quatre joueurs, et le nombre de personnages jouables est passé de trois à six. Chacun d’eux possède ses forces, du Scout agile au Medic récemment ajouté, sans oublier le Survivalist, l’Engineer, l’Observer et le Hunter revisité. Les équipements, auparavant limités à une classe, peuvent maintenant être utilisés par n’importe quel personnage. Détecteur de mouvements, fusil tranquillisant, dispositif de piratage ou trousse médicale deviennent ainsi des outils interchangeables, favorisant la créativité tactique.

Les environnements ont gagné en profondeur narrative. Des objets et documents à collecter viennent enrichir le lore, tandis que les objectifs de mission s’articulent désormais en plusieurs étapes. Les mécaniques d’infiltration ont également été revues avec de nouveaux abris, des zones naturelles de dissimulation et des ajustements de mouvement comme la glissade, l’inclinaison ou le regard arrière. Les moindres bruits comptent. Un simple pas sur du verre brisé peut suffire à trahir une présence.

L’intelligence artificielle des prédateurs a été renforcée. Les raptors peuvent arracher un joueur de sa cachette, tandis que les compsognathus traquent leurs proies à travers les conduits d’aération. Quelques options de défense existent, comme jeter un objet pour distraire une créature ou utiliser un tranquillisant pour gagner quelques secondes, mais la tension reste constante.

Basé au Royaume-Uni, Jaw Drop Games regroupe des créateurs ayant travaillé sur Q.U.B.E., Total War, Aliens: Fireteam Elite, Star Wars Jedi: Fallen Order et Zombie Army 4. Le studio revendique une passion pour les jeux audacieux mêlant horreur, action et immersion. Avec Deathground, il s’attaque à un registre encore rare, celui du survival horror coopératif face à des dinosaures, où la peur se partage autant qu’elle se subit.

Le jeu est proposé sur Steam à 14,79 euros grâce à une réduction temporaire au lancement de 15 %. Son prix augmentera progressivement au fil des grandes mises à jour. Les joueurs de l’accès anticipé conserveront cependant tous les ajouts sans coût supplémentaire. L’équipe prévoit d’étendre le contenu et d’affiner l’équilibrage au cours des prochains mois pour consolider les fondations de cette expérience de survie.