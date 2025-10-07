BON PLAN : F1 25 disponible à prix réduit

Il ne reste que six Grands Prix avant la fin de la saison 2025 de Formule 1, l'écurie McLaren a déjà été sacrée championne du monde, mais la lutte pour le titre du meilleur pilote fait encore rage entre Lando Norris, Oscar Piastri et Max Verstappen, qui n'a pas dit son dernier mot. Mais si vous voulez prolonger le plaisir, le jeu vidéo officiel F1 25 est actuellement en promotion.

F1 25 en promo sur PS5 et Xbox Series X





Développé par Codemasters et édité par EA Games, F1 25 permet de retrouver les pilotes de la saison 2025 sur les tracés officiels, du Grand Prix d'Australie à celui d'Abu Dhabi. En plus du contenu solo et multijoueur habituel, cet opus inclut le mode scénarisé Point de Rupture 3.

Écrivez votre histoire. Marquez l'histoire de la course automobile dans F1 25, le jeu vidéo officiel du 2025 FIA Formula One World Championship. Écrivez votre histoire et forgez votre propre dynastie en F1 grâce à un mode Mon écurie remodelé. Choisissez votre voie dans le troisième chapitre palpitant de Point de rupture, avec des objectifs différents pour chaque pilote à des moments-clés de l'histoire. Devenez propriétaire dans Mon écurie 2.0. Préparez-vous à créer vos propres histoires de F1 dans le mode Mon écurie très apprécié des fans, qui profite de sa plus grosse mise à jour depuis son lancement. Mon écurie vous invite à prendre les commandes en tant que propriétaire de votre propre écurie de Formula 1, en mettant l'accent sur la gestion des pilotes et de l'écurie elle-même. F1 25 (PS5) à 47,05 € chez Leclerc

F1 25 (Xbox Series X) à 47,05 € chez Leclerc

F1 25 (PS5) à 45,47 € sur Cdiscount

F1 25 (Xbox Series X) à 44,99 € sur Cdiscount

Lire aussi : TEST F1 25 : un peu de fraîcheur, mais toujours pas de révolution