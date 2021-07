TEST de The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, le mal-aimé en Full HD

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD

Souvenez-vous, en 2011, les joueurs du monde entier découvraient une nouvelle aventure The Legend of Zelda, Skyward Sword, qui est en réalité le tout premier opus de la saga racontant, entre autres, les origines de la Master Sword. Cette production avait fait légèrement grincer les dents de certains fans, car le jeu était linéaire, quelque peu ennuyeux et les commandes énervaient rapidement malgré une amélioration de la Wiimote. Nintendo a décidé d'adapter cette production en ajustant certaines choses, une édition dite HD voit donc le jour. Un portage qui vaut le détour ? Il est temps de se pencher sur cette question.

Pour résumer tout cela en un mot : catastrophique.

Premier point qui fait extrêmement plaisir aux mirettes, la partie visuelle. Les développeurs ont peaufiné les textures pour avoir un rendu pétant et net. Ainsi, nous pouvons dire adieu à l'ignoble aliasing, champagne ! De plus, les couleurs sont plus nuancées, plus prononcées, donnant un aspect pastel de toute beauté à l'image. Mais ce n'est pas tout ! The Legend of Zelda: Skyward Sword HD tourne en 60 fps, apportant une fluidité agréable, changeant un brin le visage de cette odyssée. Pour faire simple, que ce soit en mode TV ou en mode Portable, ça claque !

Du côté de la prise en main, le géant japonais promet un Motion Gaming plus poussé. Alors ? Eh bien, même si la main de Link suit les mouvements de notre poignet, le gameplay laisse toujours à désirer - les déplacements de la lame ne sont pas toujours parfaits. Quand ça part en vrille, il faut réinitialiser, recalibrer, quasiment tout le temps, le gyroscope du pad en appuyant sur une touche spécifique ; fastidieux pendant des combats intenses. Et concernant les commandes par boutons ? Là aussi, ce n'est pas la joie. Pour amorcer une attaque spécifique, il faut donner de petits à-coups sur les bords ; pas très précis tout ça.

De plus, comme le joystick droit est monopolisé par les offensives, il nous est impossible de tourner la caméra qui a tendance à se figer au niveau des pieds, plutôt qu'au-dessus de l'épaule. Épuisant... Comment gérer tout cela ? En tapotant sur une gâchette pour recadrer derrière le personnage. En outre, il est possible d'activer une option permettant de gérer la caméra via les détecteurs de mouvements. En bougeant la console dans tous les sens, nous pouvons cadrer uniquement des coins. Pour résumer tout cela en un mot : catastrophique. Pour finir, notez qu'il est impossible d'user de l'écran tactile pour sélectionner un objet avec facilité dans l'inventaire. Dommage.

D'autres nouveautés pratiques font leur apparition. Nous pensons plus particulièrement à la sauvegarde automatique qui change la vie, plus besoin de se soucier de trouver un totem pour enregistrer notre escapade. En outre, il est possible de passer les cinématiques, d'accélérer les dialogues (merci) et de laisser Fay dans son coin. Vous vous souvenez de l'esprit casse-pied qui venait tout le temps nous bousculer pour nous dire quelque chose ? Eh bien, maintenant elle ne dit plus rien tant que vous ne l'avez pas invoqué manuellement, et bon sang, que ça fait un bien fou !

Nintendo ne peut pas faire des miracles du côté de la prise en main, malheureusement. Oui, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD est beau, très beau, mais le gameplay fait tirer les cheveux des joueurs, surtout ceux qui possèdent une Switch Lite. Pour le coup, nous vous recommandons d'y jouer avec des Joy-Con séparés sur Switch classique ou Lite (si vous en avez à la maison). La raison ? C'est plus souple et, surtout, nous pouvons contrôler la caméra comme bon nous semble. Nous regrettons également le fameux concert symphonique qui était inclus dans la boîte Wii d'antan. La firme aurait pu l'incruster dans l'écran titre, en bonus, pour délecter nos esgourdes, mais il n'en est rien. Si vous l'avez déjà fait, mise à part la partie visuelle qui pas mal changé, il n'y a rien qui nous donne envie de succomber à nouveau. La nouvelle génération, elle, va simplement plonger dans un jeu cloîtré aux commandes laissant à désirer. Encore une fois, bon courage si vous avez une Lite dans votre poche...

