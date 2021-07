The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, les notes de la presse anglophone

Pour les 25 ans de la franchise The Legend of Zelda, Nintendo a décidé de proposer une remastérisation en haute définition de Skyward Sword, qui fête cette année son dixième anniversaire. Un titre qui n'est pas très apprécié des fans, notamment à cause de son motion gaming avec le Wii MotionPlus.

Et pourtant, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD s'est laissé approcher par la presse spécialisée anglophone, et il a reçu de très bonnes notes. Les testeurs soulignent la qualité des graphismes, au top grâce à une direction artistique d'époque et un joli travail sur la remastérisation HD, la bande originale est toujours sublime et... les commandes font toujours grincer des dents, le joueur devant recalibrer le Joy-Con régulièrement.

La date de sortie de The Legend of Zelda: Skyward Sword HD est fixée au 16 juillet 2021 sur Nintendo Switch, vous pouvez acheter le jeu à 44,99 € sur Amazon.