Pokémon Écarlate et Violet : Team Star, fonctionnement des arènes, quête des Épices Secrètes, retour des Dominants et Switch OLED collector !

Source: The Pokémon Company et Nintendo

Source: The Pokémon Company et Nintendo

La communication entourant Pokémon Écarlate et Violet a été assez légère jusqu'à présent, avec seulement deux bandes-annonces principales diffusées, la première révélant notamment la date de sortie et les légendaires ornant les jaquettes début juin, tandis que la deuxième lors du Pokémon Presents en août a introduit la mécanique inédite de cette génération qu'est la Téracristallisation et le fait de pouvoir chevaucher Koraidon et Miraidon tels des motos. Depuis, quelques détails en plus nous ont été donnés lors des Championnats du Monde Pokémon 2022 avec Motorizard et des nouveautés stratégiques, et Tag-Tag a eu droit à tout un teasing avant son officialisation la semaine dernière.

Eh bien, nous devrions être rassasiés très rapidement, puisqu'un trailer inédit sera diffusé ce mercredi 7 septembre à 15h00. À n'en pas douter, quelques créatures supplémentaires et nouveautés de la région de Paldea seront au rendez-vous. Vous pourrez retrouver la vidéo dès sa publication dans cet article, que nous mettrons ensuite à jour avec tous les détails dévoilés. Les Japonais pourront en plus suivre un deuxième live Pokémon Watch Party diffusé juste avant, que vous pourrez également voir ci-dessus si le cœur vous en dit.

Mise à jour: Le trailer du jour est riche en nouveautés avec une présentation plus détaillée de la Chasse au Trésor et de ses trois intrigues principales. Pour commencer, il y aura La voie du Maître qui nous fera combattre les Champions d'arène, dont Colza, le représentant de type Plante évidemment, avec un mix entre les épreuves d'Alola et les combats classiques, puisqu'il y aura un examen à passer avant de nous mesurer au Champion local. La présidente de la Ligue Pokémon de Paldea est pour l'occasion révélée, se nommant Alisma, dont le chara design est bien singulier...

Le deuxième objectif sera de nous frotter à la bande de délinquants du coin, la Team Star, qui aura comme particularité d'être composée des rebelles de l'école. Est-ce une fois de plus un moyen de masquer l'identité du véritable vilain du jeu comme depuis la 7G ? En tout cas, l'originalité sera de mise puisque nous devrons nettoyer des repaires où ils ont élu domicile (ce n'était pas l'élément à reprendre des mondes ouverts Game Freak...). Une fois tous les sbires d'une base battus, nous devrons affronter le représentant local à la tête d'une équipe dédiée, ici celle du type Feu avec la sulfureuse Meloco, qui combattra depuis sa Starmobile. Décidément, les véhicules sont le thème de la génération.

Le troisième scénario nous mettra en quête des Épices Secrètes pour Pepper, réintroduisant les Pokémon Dominants à l'instar de Craparoi. Deux autres créatures inédites ont aussi été montrées à la toute fin, prénommées Carmadura et Malvalame, pouvant respectivement être obtenues dans Écarlate et Violet. Vous noterez au passage que deux nouvelles attaques et un Talent inédit feront leur apparition avec ces trois Pokémon. Enfin, et c'est assez étonnant, Game Freak va introduire une fonctionnalité de combats automatiques nommée En avant !, qui sera utilisable pour envoyer l'un des membres de notre équipe affronter seul un Pokémon sauvage.

En plus de la nouvelle bande-annonce, une superbe Switch OLED collector aux couleurs des jeux a été révélée et sera disponible dès le 4 novembre !

Le 4 novembre, la nouvelle console Nintendo Switch – Modèle OLED Édition Pokémon Écarlate & Violet sera disponible en magasin. Son design évoque l'univers des futurs jeux Pokémon Écarlate et Pokémon Violet. Sur l'avant de la station d'accueil, dont le rendu est blanc brillant, figurent les Pokémon légendaires Koraidon et Miraidon ; sur l'arrière figure une illustration inspirée de l'emblématique Poké Ball. Sur le dos de la console apparaissent les trois Pokémon de départ du jeu : Poussacha, Chochodile et Coiffeton. Les Joy-Con écarlates et violets sont ornés des emblèmes de l'Académie Orange et de l'Académie Raisin.

Pour rappel, la date de sortie de Pokémon Écarlate et Violet est fixée au 18 novembre sur Switch et Amazon propose chaque jeu en précommande à 44,99 €.