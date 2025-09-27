2XKO : une date de sortie toute proche pour la bêta ouverte !

À partir du 7 octobre 2025, 2XKO, le jeu de combat en 2 vs 2 de Riot Games mettant en scène les Champions de League of Legends et Arcane, sera disponible en accès anticipé pour tous les joueurs sur PC Windows, sans code d'invitation requis. L'accès anticipé débutera avec la saison 0 et le lancement du 10ème Champion du jeu. Riot annonce également First Impact, un nouveau programme de jeu compétitif 2XKO qui sponsorisera 22 tournois communautaires à travers le monde jusqu'à la fin de l'année 2025.

Accès anticipé de 2XKO

Riot Games a annoncé aujourd'hui que 2XKO entrera en accès anticipé le 7 octobre 2025 . Le jeu sera disponible gratuitement sur PC Windows sans invitation requise.

. Le jeu sera disponible gratuitement sur PC Windows sans invitation requise. L'accès anticipé marquera le début de la saison 0, la toute première saison du jeu, et présentera le 10ème champion jouable qui sera disponible dès le premier jour.

qui sera disponible dès le premier jour. Tout ce qui a été débloqué dans l'accès anticipé (champions, skins, récompenses de maîtrise, etc.) appartiendra définitivement aux joueurs.

2XKO proposera cinq saisons en 2026. Chaque saison introduira un nouveau champion, ainsi que du nouveau contenu dans le jeu et des récompenses de progression.

Tom Cannon, producteur exécutif de 2XKO, déclare :

L'accès anticipé marque le début d'un nouveau chapitre pour 2XKO. Merci à tous ceux qui ont participé à la bêta fermée. Votre énergie et vos commentaires ont déjà permis d'améliorer le jeu, et nous sommes désormais prêts à passer à l'étape suivante. L'accès anticipé n'est qu'un début, et nous sommes impatients de vous dévoiler tout ce que nous vous réservons.

Jeu compétitif

Parallèlement à l'accès anticipé, Riot Games lance First Impact, un programme officiel visant à soutenir la communauté des jeux de combat en sponsorisant 22 tournois communautaires, répartis entre des événements en ligne et en présentiel, qui se dérouleront en Amérique du Nord et du Sud, en Europe et en Asie jusqu'à la fin de l'année 2025.

en sponsorisant 22 tournois communautaires, répartis entre des événements en ligne et en présentiel, qui se dérouleront en Amérique du Nord et du Sud, en Europe et en Asie jusqu'à la fin de l'année 2025. Chaque tournoi sponsorisé par le programme First Impact reste complètement organisé par la communauté, mais Riot contribuera à la cagnotte de l'événement.

Si un duo remporte la première place d'un tournoi First Impact, il gagnera la prime Duo, une somme supplémentaire de 2 500 $ qui s'ajoute à la cagnotte existante. Ce bonus de cagnotte sera également apporté par Riot Games.

Les gagnants remporteront également le titre de joueur exclusif Local Legend (Légende régionale) pour leur compte 2XKO .

. Le premier tournoi soutenu par Riot Games sera l'EVO France : 2 NICE KO , organisé par The MIXUP Crew, qui se déroulera à Nice, en France, du 10 au 12 octobre.

, organisé par The MIXUP Crew, qui se déroulera à Nice, en France, du 10 au 12 octobre. Pour plus de détails sur le programme First Impact, rendez-vous sur ce lien.

Michael Sherman, directeur du jeu compétitif de 2XKO, déclare :

Les organisateurs de tournois sont le pilier de la communauté des jeux de combat, et ils occupent une place centrale dans notre vision de 2XKO. First Impact vise à mettre en lumière à la fois les organisateurs et les compétiteurs qui donnent vie à la scène. Ces événements, qu'ils soient en ligne, locaux ou sur les plus grandes scènes, sont le lieu où se forment les rivalités et où émergent de nouveaux talents. Nous sommes ravis de soutenir les organisateurs, de célébrer les duos et de créer des opportunités pour les joueurs du monde entier alors que 2XKO entame son parcours compétitif.

