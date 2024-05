PS5 : des ventes en déclin malgré une bonne année, Helldivers 2 fait mieux que God of War Ragnarök

Ce mardi, Sony a présenté ses résultats pour le quatrième trimestre de son année fiscale 2023 qui a pris fin le 31 mars 2024. Ce fut l'occasion pour annoncer les deux nouveaux CEO qui vont remplacer Jim Ryan dès le 1er juin, avec une réorganisation en interne au passage en tout autant de Business Group. Pour ne pas changer, c'est la PS5 qui nous intéresse principalement au détour du document introduisant de nombreuses données supplémentaires. Ainsi, l'actuelle console du constructeur dépasse désormais les 59,3 millions d'exemplaires vendus. Sur les 12 mois écoulés, ce sont 20,8 millions qui ont trouvé preneur, soit un peu mieux que l'an passé (19,1 millions). En revanche, sur le trimestre, seulement 4,5 millions de machines se sont vendues contre 6,3 sur la même période de l'exercice 2022. Sony Interactive Entertainment l'avait anticipé en revoyant ses prévisions à la baisse et évoquant un déclin progressif pour les mois à venir. Avec les rumeurs d'une PS5 Pro en approche, ça ne devrait pas s'arranger.

Côté PlayStation Network, 118 millions d'utilisateurs mensuels ont été enregistrés au 31 mars 2024, soit une dizaine de plus par rapport à l'année dernière. Forcément, nous comprenons pourquoi l'écosystème tente d'être imposé sur PC. Le PlayStation Plus est lui toujours aux abonnés absents, sans doute dans tous les sens du terme pour qu'aucun chiffre ne soit communiqué.

Pour les jeux PS5 et PS4, nous avons toujours droit à leurs ventes cumulées s'élevant à 72,6 millions de copies sur les trois mois en question, soit 4,6 millions de plus que l'an passé. Parmi eux, 12,3 millions étaient des productions first-party, c'est là encore une belle hausse. En revanche, le ratio entre les achats numériques et physiques s'élève à 77 %, le dématérialisé grignotant toujours plus de terrain.

En termes de chiffres pour des titres en particulier, c'est Helldivers 2 qui y a droit cette fois et autant dire que ses ventes ont envoyé un message positif à SIE, puisqu'il s'est écoulé à plus de 12 millions d'exemplaires en date du 5 mai 2024, soit en 12 semaines. Arrowhead Game Studios peut donc se frotter les mains. Le CEO par intérim Hiroki Totoki a même surenchéri en déclarant qu'il a surpassé les ventes de God of War Ragnarök à sa sortie fin 2022 sur la même période de temps, qui avait pourtant connu un démarrage record. Il a ainsi grandement contribué aux ventes et profits du quatrième trimestre, une belle manière de clôturer l'année fiscale. Dommage que la récente histoire liée au PSN sur PC soit venue quelque peu entacher ce beau parcours puisque c'est le plus gros titre de la firme sur ordinateurs jusqu'à présent.

Notre ami du jour a également des attentes envers Destiny 2 : La Forme Finale et Concord de Firewalk du côté des jeux live service, ce dernier devant toujours paraître cette année.

