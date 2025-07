Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 26) : une exclu PS5 détrône déjà Mario Kart World !

Le Top 5 des ventes de jeux vidéo en France, semaine 26





Le S.E.L.L. reprend son rythme de croisière et dévoile ce lundi matin le classement des jeux vidéo les plus vendus en France ces derniers jours, dans leurs éditions physiques. Si la seule exclusivité Switch 2 semblait être confortablement installée sur la première place du podium, voilà qu'une exclu PlayStation 5 lui vole déjà la vedette.

Death Stranding 2: On the Beach en tête des ventes en France





Death Stranding 2: On the Beach s'invite en première place sur Top 5, reléguant Mario Kart World en seconde position. Les deux titres sont accompagnés de Clair Obscur: Expedition 33 sur le podium. Nous retrouvons ensuite un peu plus anciens, avec évidemment Mario Kart 8 Deluxe en quatrième place et Minecraft: Nintendo Switch Edition en cinquième et dernière position.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 23 au 28 juin 2025 :