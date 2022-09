PlayStation Stars : une date de sortie française pour le programme de fidélité et une FAQ pour tout comprendre

Cet été, Sony Interactive Entertainment a annoncé PlayStation Stars, un programme de fidélité qui récompensera les joueurs avec des points et des « objets de collection numériques », qui ne sont pas des NFT et feront simplement office de Trophées 2.0 ne servant à rien en particulier si ce n'est gonflé notre ego. Eh bien, cette initiative a été lancée en Asie aujourd'hui même et va débarquer en Amérique le 5 octobre puis en France et dans le reste de l'Europe ainsi que l'Australie le 13 octobre.

Tout a détaillé sur le PlayStation Blog avec une FAQ répondant à la plupart des questions qui peuvent être posées.

Quelle période passionnante pour PlayStation ! Aujourd’hui marque le premier lancement régional de notre nouveau programme de fidélité, PlayStation Stars. Je suis ravie d’inaugurer cette nouvelle initiative pour notre communauté PlayStation. Ce programme, d’abord disponible en Asie, célèbre les exploits de nos joueurs à travers des campagnes divertissantes et gratifiantes permettant de gagner des récompenses, comme des points et des objets de collection numériques. Nous commençons notre déploiement mondial de PlayStation Stars par ce lancement, mais ce n’est qu’un début. Nous continuerons bien évidemment de faire évoluer le programme en y ajoutant des fonctionnalités, récompenses et avantages, ainsi que de nouvelles manières de profiter de ce que vous aimez dans l’univers PlayStation. Examinons les principaux détails de ce programme. Quand le programme PlayStation Stars sera-t-il disponible ? Vous trouverez ci-dessous les dates de lancement de PlayStation Stars : Asie, Japon inclus : 29 septembre (heure locale) ;

Amérique du Nord et Amérique du Sud : 5 octobre (heure locale) ;

Europe et Australie : 13 octobre (heure locale). De quoi ai-je besoin pour rejoindre PlayStation Stars ? Un abonnement à PlayStation Plus est-il obligatoire ? PlayStation Stars est un programme gratuit. Il suffit de posséder un compte adulte pour le PlayStation Network et d’accepter les Conditions d’utilisation du programme. Bien qu’un abonnement à PlayStation Plus offre certains avantages, il n’est pas obligatoire d’y être abonné pour rejoindre PlayStation Stars. Comment accède-t-on à PlayStation Stars ? L’expérience complète PlayStation Stars est accessible via l’application PlayStation App sur iOS et Android. Vous pouvez également rejoindre PlayStation Stars depuis le site playstation.com. Nous avons prévu d’étendre le service aux consoles prochainement. Comment le programme fonctionne-t-il ? Avec PlayStation Stars, vous remportez des récompenses en menant à bien toute une variété de campagnes et d’activités. Avec la campagne “Connexion mensuelle”, il vous suffit de jouer à un jeu pour toucher une récompense. D’autres campagnes nécessiteront de remporter des trophées spécifiques, ou encore d’être l’un des premiers joueurs à obtenir le trophée platine d’un hit dans votre pays/région. L’une de nos premières campagnes se nomme ‘Appuyez sur Play / 1994’. Les membres devront lancer les jeux correspondant à des indices basés sur des chansons pour obtenir un objet de collection spécial. Les campagnes seront régulièrement mises à jour. N’hésitez pas à revenir sur l’application PlayStation App pour découvrir les nouveautés. Quelles récompenses peut-on obtenir ? Il existe deux types de récompenses : les points de fidélité et les objets de collection numériques. Les points peuvent être utilisés dans un catalogue pouvant comporter des fonds pour le porte-monnaie PSN, des objets de collection numériques exclusifs et certains produits du PlayStation Store. Les abonnés PlayStation Plus inscrits à PlayStation Stars remporteront automatiquement des points pour leurs achats sur le PlayStation Store*. Les objets de collection numériques sont de superbes représentations virtuelles d’objets appréciés des fans de PlayStation, comme des figurines de personnages emblématiques de jeux ou d’autres formes de divertissement, mais également de périphériques célébrant l’Histoire et les innovations de Sony. Vous trouverez toujours de nouveaux objets de collection à gagner, des objets ultra rares à convoiter ou quelque chose de surprenant à collectionner pour le plaisir. Vous pouvez ranger les objets de collection numériques que vous gagnez dans une vitrine dans l’application PlayStation App. Ensuite, libre à vous de la partager ou non avec les autres joueurs. Dès la sortie, en rejoignant le programme, tous les membres recevront l’objet Télescope Stargazer. Les premiers objets de collection numériques à obtenir incluront Punto le gondolier d’Ape Escape 2, la PocketStation, Toro et Kuro, et bien d’autres. Les objets de collection numériques sont-ils uniques ? Puis-je vendre ou échanger mes objets de collection numériques ? Ces objets de collection numériques ont été créés spécialement pour notre programme de fidélité. Bien que certains d’entre eux puissent être rares, ils ne sont pas uniques et n’exploitent pas la technologie de la blockchain. Ils ne peuvent être ni revendus ni échangés. Les objets de collection numériques sont uniquement disponibles dans le cadre du programme PlayStation Stars. Comment détermine-t-on le niveau de rareté d’un objet de collection numérique ? Le niveau de rareté d’un objet de collection numérique s’affiche à l’écran détaillé de la campagne, ainsi que sur la page des détails de l’objet en question. Comment suivre ses points et les utiliser ? Vous pouvez consulter votre solde de points dans l’application PlayStation App, à la section Profil du joueur / Historique des points PlayStation Stars. Vous pouvez échanger vos points contre des articles du Catalogue des récompenses. Celui-ci peut comporter des objets de collection numériques, des jeux ou des fonds pour le porte-monnaie PSN numérique. Pour utiliser vos points, accédez à l’application PlayStation App > Profil du joueur > PlayStation Stars > Catalogue des récompenses. De quels avantages puis-je profiter en tant qu’abonné PlayStation Plus si je rejoins PlayStation Stars ? Aucun abonnement PlayStation Plus n’est obligatoire pour rejoindre le programme PlayStation Stars. Cependant, en tant qu’abonné PlayStation Plus, si vous rejoignez PlayStation Stars, vous gagnerez des points pour vos achats effectués sur le PlayStation Store, y compris pour le paiement de votre abonnement à PlayStation Plus. Remarque : le réapprovisionnement du porte-monnaie PSN ne permet pas de remporter des points PlayStation Stars. Quels sont les niveaux de statut ? PlayStation Stars comporte quatre niveaux de statut correspondant aux étapes que vous atteignez. Ils se fondent sur le nombre de trophées rares remportés, mais aussi sur le nombre de jeux complets achetés sur le PlayStation Store. Plus votre niveau est élevé, plus vous pouvez obtenir d’avantages. Combien de temps vais-je conserver mon niveau de statut actuel ? Lorsque vous atteignez un nouveau niveau de statut, vous y restez pour le reste de l’année calendaire, plus 13 mois supplémentaires. Par exemple, si vous accédez au 2e niveau de statut en octobre, celui-ci reste actif jusqu’à la fin de l’année calendaire en cours et se poursuit pendant les 13 mois suivants à partir du 1er janvier de l’année suivante, soit jusqu’au 31 janvier de l’année d’après. Pour en savoir plus, consultez la page Web suivante lorsque le programme PlayStation Stars sera disponible dans votre région : www.playstation.com/playstation-stars. * Vous devez être connecté à votre compte pour le PlayStation Network au moment de votre achat sur le PlayStation Store. Assurez-vous d’être connecté au compte pour le PlayStation Network que vous avez utilisé pour rejoindre PlayStation Stars avant de finaliser votre achat.

Voilà, vous savez à priori tout de PlayStation Stars, qu'en pensez-vous ?

Lire aussi : PlayStation Plus Essential : le programme complet des jeux offerts d'octobre 2022 dévoilé