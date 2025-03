PlayStation : un nouveau programme bêta annoncé, les inscriptions sont ouvertes

Tester des jeux et fonctionnalités en avance, c'est évidemment déjà possible sur PC et même Microsoft propose de rejoindre le programme Xbox Game Preview sur ses consoles. Mais, du côté de Sony, le constructeur japonais n'avait pas encore ouvert de portes à un programme similaire, même si certains accès étaient possibles. Sony veut aller de l'avant et faire mieux.

C'est sur le blog PlayStation que Sid Shuman, directeur de la communication des contenus, présente le programme bêta de PlayStation, qui permettra d'essayer des jeux et fonctionnalités avant leur lancement officiel :

Le programme bêta chez PlayStation sera un lieu unique pour indiquer quelles bêtas PlayStation à venir vous intéressent. Une simple inscription au programme bêta chez PlayStation vous permettra d’indiquer si vous souhaitez accéder à des bêtas pour tester des jeux participants sur console PS5 et PC, de nouvelles fonctionnalités sur console PS5 ou sur l’application PlayStation App, et même des fonctionnalités utilisateur sur PlayStation.com. Pour ce faire, il vous suffit de vous inscrire et de faire part de votre intérêt pour les différentes bêtas. Si vous recevez une invitation pour une bêta spécifique, à vous de décider si vous souhaitez ou non y participer.

Sony précise tout de même certains points :

Vous devez posséder un compte pour le PlayStation Network valide et associé à une adresse e-mail fonctionnelle. Les comptes restreints ou ayant commis des infractions ne pourront pas participer.

Vous devez habiter dans la région dans laquelle le programme bêta chez PlayStation est disponible.

Vous devez satisfaire les critères d’âge légal de votre région.

Si le programme bêta de PlayStation vous intéresse, les inscriptions sont ouvertes sur le site officiel du constructeur. Sony rajoute enfin que, même si vous êtes membre de ce programme, rien de garanti l'accès à une bêta.

