Concord : un gros changement évident chez Firewalk Studios

Des échecs dans le milieu du jeu vidéo, il y en a des tas, tout le monde a encore en tête le catastrophique The Day Before, mais le cas de Concord est marquant : il s'agissait d'une production de Sony, qui a été annulée une semaine après son lancement seulement. C'était également le premier jeu de Firewalk Studios, qui est dans l'inconnu pour le moment.

À l'heure actuelle, difficile de savoir ce qu'il va advenir du studio et d'imaginer Concord revenir en free-to-play ou offert dans le PlayStation Plus, les 150 employés de Firewalk Studios restent dans l'expectative, certains ont quitté le navire d'eux-mêmes, des licenciements sont évidemment redoutés, mais il y a déjà un gros changement en interne. Comme le rapporte Kotaku, citant plusieurs sources anonymes, le directeur du jeu Ryan Ellis n'occupera plus ce poste chez Firewalk Studios, il aura désormais un rôle de soutien uniquement. Ryan Ellis a pour rappel été le directeur créatif de Destiny 2, avant de quitter Bungie en 2017 pour réaliser Concord, qui n'aura clairement pas connu le même succès. Un ancien développeur du hero shooter déclare :

Ryan croyait profondément en ce projet et en la capacité de rassembler les joueurs autour de la joie qu'il procure. Même si certaines choses auraient pu être faites différemment tout au long du développement... c'est un homme bon et plein de cœur.

L'avenir de Firewalk Studios est incertain, mais dans tous les cas, Ryan Ellis ne réalisera pas le prochain jeu du studio (s'il y en a un). Vous pouvez retrouver Destiny 2 et ses extensions sur Gamesplanet.