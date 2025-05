Avowed : un gros changement chez Obsidian, la possible suite en danger ?

En début d'année, Obsidian Entertainment lançait Avowed, un jeu de rôle à la première personne plutôt sympathique, prenant place dans l'univers de Pillars of Eternity. Le titre était réalisé par Carrie Patel, jusqu'ici scénariste sur les Pillars of Eternity et The Outer Worlds, elle ne cachait pas sa volonté de se replonger dans le monde d'Avowed, avec pourquoi pas une suite.

Visiblement, la réalisatrice d'Avowed a changé ses plans, Carrie Patel annonce désormais avoir rejoint Night School Studio, développeur des Oxenfree appartenant à Netflix. Là encore, Carrie Patel occupera un poste de réalisatrice de jeu, un changement étonnant après 12 années passées chez Obsidian Entertainment, d'autant que Night School Studio a subi des licenciements plus tôt dans l'année et les ambitions de Netflix Games semblent prendre du plomb dans l'aile au fil des mois. De son côté, selon certaines estimations, Avowed aurait séduit près de six millions de joueurs, le RPG est présent dans le Game Pass depuis son lancement.

S'il faudra sans doute patienter un moment avant de découvrir ce nouveau jeu réalisé par Carrie Patel chez Night School Studio, Obisidan Entertainment présentera dans quelques jours The Outer Worlds 2, après le Xbox Games Showcase 2025. D'ici là, vous pouvez retrouver The Outer Worlds premier du nom à partir de 22,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac, GOG.com et Gamesplanet.

