Netflix : une lourde décision qui va décevoir tous les joueurs

Netflix Games avait de grandes ambitions il y a deux ans, il a notamment ouvert un studio à Helsinki, mais il a également fondé la même année la Team Blue, dirigée par Chacko Sonny, ancien producteur exécutif d'Overwatch. Malheureusement, alors que le studio n'a pas sorti le moindre jeu, l'aventure s'arrête déjà.

D'après le journaliste Stephen Totilo (via VGC), Netflix aurait déjà fermé son studio Team Blue, qui développait un jeu vidéo AAA multiplateforme en Californie. Une énorme déception pour les joueurs, car le studio incluait Chacko Sonny, mais également Joseph Staten (vétéran de la franchise Halo) et le directeur artistique Raf Grassetti (God of War). Les trois hommes auraient quitté Netflix Games et la Team Blue aurait donc été fermée.

Netflix a bien du mal à se lancer dans la conception de jeux vidéo, il rachète des studios, mais n'a rien sorti de convainquant sur sa plateforme. Ce projet de jeu triple A avec de grands noms de l'industrie aurait pu faire décoller Jeux Netflix, dommage.