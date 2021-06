Black Desert : un inattendu partenariat avec Bugatti lancé dans le MMORPG

Quel est le point commun entre un jeu de rôle massivement multijoueur en ligne coréen et un constructeur de supercars d'origine française ? Normalement, aucun, et pourtant, Pearl Abyss vient d'annoncer une collaboration avec Bugatti pour son MMORPG Black Desert. Insolite, n'est-ce pas ?

Comme le détaille le développeur sur le site officiel de son jeu à succès, les joueurs de Black Desert peuvent participer à une série de quêtes exclusives afin de débloquer des objets et accessoires pour leurs montures aux couleurs de Bugatti, constructeur français fondé par l'italien Ettore Bugatti et désormais célèbre pour ses Veyron et Chiron. Oui, il est donc possible d'obtenir des Sets de tenue et équin avec le bleu azuré de Bugatti. Malheureusement, la monture ne fait pas un bruit de W16 et n'a pas la puissance de 1 500 chevaux comme la Divo...

L'évènement Black Desert x Bugatti a débuté cette semaine, et il est actif jusqu'au 6 juillet prochain, mieux vaut se dépêcher pour terminer toutes ces quêtes. Vous pouvez retrouver Black Desert Prestige Edition à 29,99 € sur Amazon.