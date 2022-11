Xbox Keystone : la console 100 % streaming mise de côté à cause de son prix

Pendant plusieurs mois, des rumeurs faisaient état d'un hardware conçu par Microsoft et qui aurait été pensé uniquement pour le cloud gaming. Une console miniature à brancher directement sur sa télévision pour profiter des jeux vidéo en streaming via le Game Pass, et qui s'était discrètement montré sur une photo de Phil Spencer le mois dernier.

Il s'agissait bien d'un prototype de Keystone, la console 100 % streaming de Microsoft, mais le projet montré a été abandonné. Récemment, le patron de Xbox s'est entretenu avec The Verge et est revenu sur l'échec en interne du projet Keystone, qui posait problème à cause de son prix :

La console que nous avons construite et que les gens ont maintenant vue, Keystone, était plus chère que nous ne le souhaitions lorsque nous l'avons construite avec le matériel que nous avions dedans, et nous avons décidé de concentrer les efforts de cette équipe sur la création de l'application de streaming pour Smart TV. Je veux pouvoir y inclure une manette lorsque nous ferons ce projet. Donc, il s'agissait vraiment de savoir si nous pouvions construire le bon produit au bon prix ou, si nous ne le pouvons pas, comment pouvons-nous concentrer les efforts de l'équipe ? Et nous avons décidé d'aller faire l'application TV avec Samsung et nous sommes vraiment satisfaits des résultats là-bas.

Phil Spencer détaille et explique qu'il voulait un prix entre 99 $ et 129 $ pour la Keystone, afin d'avoir une vraie différence de prix avec la Xbox Series S, vendue officiellement à 299 $, mais qui se retrouve déjà bradée pendant les soldes. Un prix de vente difficile à atteindre pour le constructeur, surtout en y incluant une manette coûtant 59 $ et en prenant en compte les coûts de recherche et développement, que ce soit côté hardware, du design ou pour l'interface utilisateur.

Pour le moment, le projet Keystone est donc mis de côté, Xbox préfère introduire le cloud gaming directement sur les Smart TV, mais le constructeur n'abandonne pas totalement son idée de hardware 100 % streaming, il lui faut juste trouver la bonne formule. Reste à voir s'il y arrivera.