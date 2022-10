Xbox : une console 100 % cloud gaming teasée par Phil Spencer ?

Microsoft a une politique bien différente de Sony pour cette génération de consoles, avec une Xbox Series X haut de gamme très puissante, une Series S plus abordable, moins puissante et dénuée de lecteur de disques, et surtout xCloud, sa technologie de streaming permettant de jouer sur un tas d'appareils en cloud gaming.

Récemment, le constructeur a annoncé un partenariat avec Logitech pour créer la G CLOUD, une console portable taillée pour le jeu vidéo en streaming. Microsoft l'avait annoncé dès l'été dernier, du hardware pensé pour le cloud gaming est en chemin et il semblerait bien qu'une petite console faite maison soit teasée aujourd'hui.

Phil Spencer, responsable de la branche Xbox, a en effet partagé une photo de son étagère, déjà théâtre de teasing, à l'occasion du 25e anniversaire de la saga Fallout. Pip-Boy, la mascotte de la franchise, est évidemment présent (de même qu'une G CLOUD), mais les fans ont vite remarqué une machine blanche étrange, posée sous une épée de Sorceleur. Oui, à côté de la manette se trouve ce qui ressemble à une Xbox Series S, mais bien plus petite, à peine plus large que la manette elle-même. Serait-ce une console créée spécialement pour le cloud gaming ? Eh bien, c'est ce que pensent les internautes, mais aussi le journaliste Tom Warren, qui affirme qu'il s'agit là d'une Xbox Keystone, nom de code d'une console pour le streaming.

Ce n'est pas la première fois que Microsoft s'amuse de la sorte à titiller la curiosité des joueurs, et s'il s'agit vraiment d'une nouvelle console, le constructeur devrait l'officialiser prochainement. Sinon, vous pouvez toujours vous abonner au Xbox Game Pass Ultimate contre 12,99 € par mois via Amazon.

