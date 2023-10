Microsoft Gaming : du changement à la tête de Xbox suite à une réorganisation interne pour préparer l'avenir

Avec l'acquisition du groupe Activision Blizzard King, les studios sous l'égide de Xbox sont plus nombreux que jamais et c'est sans doute pour cela que Microsoft a décidé de réorganiser sa branche vidéoludique. Rassurez-vous, Phil Spencer reste à la tête de Microsoft Gaming en tant que CEO, mais la branche Xbox en tant que telle est désormais dirigée par Sarah Bond, qui en est devenue la présidente. Jusqu'à présent, elle occupait le rôle de vice-présidente corporative, c'est donc une promotion bien méritée qui la met en charge de tout ce qui concerne les logiciels et matériels de la marque, dont les prochaines consoles qui ont potentiellement fuité. L'un des autres changements majeurs, c'est la nomination de Matt Booty, qui était chargé des Xbox Game Studios, en tant que président des studios et du contenu des jeux. Il sera donc en partie responsable de ZeniMax et donc de Bethesda, même si l'éditeur va continuer à opérer comme une « entité à intégration limitée ».

Phil Spencer a envoyé un très long mémo en interne aux employés, qui détaille cette réorganisation et a été partagé par The Verge :

Cela fait deux semaines que nous avons conclu notre accord avec ABK, une acquisition qui aura un impact considérable sur notre succès actuel et futur. Depuis, je suis en tournée, je rends visite aux équipes. C’est génial de voir l’ambition des jeux qu’ils créent, la profondeur du talent parmi les équipes et leur enthousiasme à l’idée de faire partie de Microsoft avec une culture créative qui s’aligne sur la leur.

Microsoft Gaming est engagé dans un voyage de plusieurs années pour atteindre les joueurs là où ils se trouvent, sur les appareils sur lesquels ils choisissent de jouer, et notre stratégie fonctionne. Nous avons treize franchises de plus d'un milliard de dollars dans notre portfolio et nous venons d'établir de nouveaux records d'engagement dans le Game Pass. Alors que notre activité continue de croître, il est important que nous nous structurions pour maintenir cet élan avec une clarté et une responsabilité efficaces à travers le secteur du gaming. Dans cet esprit, nous effectuons aujourd’hui les changements organisationnels suivants :

Les grands jeux sont fondamentaux dans tout ce que nous faisons. Nous pensons qu’une organisation élargie du contenu gaming, qui permettra aux Xbox Game Studios et aux studios de développement de ZeniMax de collaborer efficacement, permettra à ces studios de classe mondiale de faire de leur mieux pour développer notre portefeuille de jeux que les joueurs adorent. Matt Booty dirigera cette organisation élargie en tant que président du contenu des jeux et des studios.

ZeniMax continuera à fonctionner comme une entité à intégration limitée dirigée par Jamie Leder, président et CEO, qui rendra des comptes à Matt. Tous les studios de développement ZeniMax et les équipes de ZeniMax Central Services continueront de relever de Jamie pour maintenir et optimiser les cycles actuels de développement et de production de contenu. De plus, afin d'approfondir notre partenariat et d'accélérer l'apprentissage mutuel, un certain nombre de dirigeants de ZeniMax rendront désormais compte aux dirigeants de Microsoft avec lesquels leur travail s'aligne le plus étroitement.

Grâce à nos appareils, produits et services innovants, et à notre communauté mondiale, Xbox est le principal moyen par lequel nous connectons les jeux et leurs créateurs avec les joueurs du monde entier. Ces expériences sont aussi fondamentales que les jeux eux-mêmes, qu'il s'agisse de nos jeux propriétaires ou de jeux tiers. Pour gérer la plateforme d’aujourd’hui et construire la plateforme de demain, nous réunissons les équipes qui rendront cela possible. Sarah Bond dirigera cette équipe en tant que présidente de Xbox, réunissant les appareils, les expériences des joueurs et des créateurs, l'ingénierie de plateforme, la stratégie, la planification commerciale, les données et analyses, et le développement commercial.

Ashley McKissick (vice-présidente corporative, expériences des joueurs et plateformes), Kareem Choudhry (vice-président corporatif, technologies émergentes Xbox), Roanne Sones (vice-présidente corporative, écosystème des appareils de jeu), Lori Wright (vice-présidente corporative, partenariats et développement des affaires) et Kevin Gammill (vice-président corporatif, gestion des produits écosystémiques) rendront des comptes à Sarah et dirigeront leurs équipes respectives.

Nous avons obtenu notre succès en augmentant nos capacités d’opérations partagées. Nous allons donc développer cette stratégie en alignant les groupes informatiques et d’installations de ZeniMax sur notre portefeuille d’opérations et de services partagés. Dans le même temps, un leadership continu et une concentration sur l’intégration efficace d’Activision Blizzard sont essentiels. Dave McCarthy dirigera tous ces efforts pour notre entreprise en tant que directeur des opérations de Microsoft Gaming.

Nous avons des objectifs de croissance ambitieux pour les jeux, les joueurs, les terminaux et l'amour de la marque. Notre organisation gaming marketing, qui comprend désormais l’équipe d’édition de Bethesda, joue un rôle crucial en générant de la demande, en suscitant l’engagement et en inspirant la promotion parmi les joueurs, les créateurs et les partenaires. Jerret West continuera de diriger cette équipe en tant que directeur marketing de Microsoft Gaming.

Comme certains d'entre vous ont peut-être vu, notre organisation des ventes aux consommateurs (CSO) rejoindra l'équipe Microsoft Gaming, dirigée par Ami Silverman en tant que directrice des ventes aux consommateurs de Microsoft. CSO est le secteur vertical dédié au commerce de détail grand public de Microsoft, qui atteint les clients via des canaux directs et partenaires sur des marchés critiques. Les statuts d'Ami couvrent tous les produits de consommation, y compris les appareils et la créativité (Windows, Surface, M365) et tout ce qui concerne les jeux. L’objectif de cette équipe sera de transformer les mouvements de vente de jeux et d’attirer de nouveaux publics sur les marchés géographiques. Dametra Johnson-Marletti (vice-présidente corporative, organisation des ventes aux consommateurs) continuera de relever d'Ami et se concentrera exclusivement sur les jeux, en tirant parti des services et de l'infrastructure communs de l'équipe CSO.

Bobby Kotick (CEO d'Activision Blizzard jusqu'à fin 2023), Joslyn Main (responsable générale, cheffe de cabinet), Cynthia Per-Lee (vice-présidente corporative, ressources humaines), Kari Perez (responsable générale, communications), Linda Norman (vice-présidente corporative, CELA) et Tim Stuart (vice-président corporatif, finances) continuent d'occuper leurs postes actuels au sein de mon équipe.

Je suis ravi de m'associer à cette équipe de dirigeants pour faire avancer notre mission pour la prochaine ère de Xbox au service des joueurs et des créateurs. Je suis convaincu qu’ils mèneront notre organisation vers le succès dans les mois et les années à venir. Joignez-vous à moi pour accueillir Ami et son équipe, et féliciter Matt, Sarah et Dave pour leurs nouveaux rôles.

Les e-mails ne sont qu’un moyen parmi d’autres de communiquer le changement. Votre manager et votre leader vous en diront davantage dans les prochains jours sur la manière dont ces changements peuvent ou non avoir un impact sur votre travail. Nous discuterons également de cette évolution de notre organisation lors de notre prochaine assemblée publique le lundi 30 octobre à 13h00 (heure du Pacifique). Merci pour vos contributions et votre dévouement à tout ce que nous faisons pour apporter la joie du jeu à tous sur la planète.

Phil