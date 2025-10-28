Xbox : et si la prochaine console de Microsoft était un PC ?

Microsoft va-t-il abandonner le marché des consoles de jeu ? Non, bien évidemment. Le constructeur a déjà annoncé un partenariat avec AMD pour concevoir un GPU et, tout récemment, c'est la présidente de Xbox Sarah Bond qui déclarait que la prochaine console sera « très haut de gamme ». Encore faut-il définir le terme de console. Microsoft vient de lancer les ROG Xbox Ally, des consoles portables conçues par ASUS et qui tournent sous Windows 11 (lire aussi : TEST ROG Xbox Ally X : la puissance d’une Xbox dans la paume de la main ?). Est-ce l'avenir des Xbox ?

Windows Central a compilé plusieurs informations au sujet de la prochaine console de Microsoft. Certaines de ces informations ont déjà été confirmées par le constructeur, mais le journaliste Jez Corden ajoute quelques éléments forts intéressants.

Un PC Xbox pour la next-gen ?





Avec les ROG Xbox Ally, Microsoft a introduit Xbox Full Screen, un système d'exploitation dérivé de Windows 11, mais davantage optimisé pour les consoles portables, les écrans tactiles et les manettes. Un OS évidemment inspiré de SteamOS et du mode Big Picture de Valve, mais qui permet aisément d'installer n'importe quelle application. Même des clients tiers comme Steam, Epic Games Store, GOG Galaxy ou Battle.net. Eh bien la prochaine Xbox utilisera cette interface, permettant aux curieux d'utiliser un clavier et une souris et de passer par des boutiques tierces. En théorie, il sera donc possible de jouer à World of Warcraft, League of Legends ou même God of War Ragnarök (via sa version PC) sur la prochaine Xbox !

Bien évidemment, la future console de Microsoft sera rétrocompatible avec les jeux Xbox Series X|S et donc avec les autres anciens titres jouables sur les consoles actuelles. Un catalogue natif monstrueux, mais les développeurs pourront évidemment bénéficier de la puissance de la prochaine Xbox pour des jeux encore plus fluides et détaillés.

Adieu l'abonnement au online ?





Ça, ce sont les informations officielles déjà dévoilées par Microsoft, mais il reste plusieurs inconnues. Le constructeur met régulièrement l'accent sur ses formules d'abonnement au Game Pass, qui ont récemment évolué. Sur ordinateurs, les joueurs ont accès au PC Game Pass, très avantageux : de nombreux jeux exclusifs day one (même les Call of Duty) et un prix inférieur au Game Pass Ultimate. Eh oui, sur PC, pas question de faire payer l'accès au multijoueur en ligne, contrairement aux consoles de salon. Mais si la prochaine Xbox se rapproche d'un PC, quel avenir pour ces abonnements ?

Eh bien selon les informations obtenues par Windows Central, Microsoft ne ferait plus payer l'accès au online sur sa prochaine Xbox ! Un choix logique : en installant Steam, il serait possible de jouer en ligne, alors pourquoi payer l'accès au multijoueur d'un jeu acheté sur le Microsoft Store ? Jez Corden imagine ainsi des formules d'abonnement remaniées, avec un PC Game Pass grandement modifié.

Quel prix pour la prochaine Xbox ?





Quant à la question du prix de la prochaine Xbox, c'est le mystère total. Il faut dire que la console reste assez mystérieuse, mais si elle se rapproche d'un PC, le prix devra être agressif, sans quoi les joueurs se tourneront vers un véritable ordinateur déjà monté. Sarah Bond a évoqué une console « très haut de gamme », il faudra sans doute mettre la main au portefeuille pour s'offrir cette machine. Le journaliste imagine déjà une Xbox plus chère que la PlayStation 6, tout en restant un PC très rentable.

Jez Corden évoque également le sujet des revenus engendrés par les ventes de jeux vidéo. Actuellement, Steam prend 30 % des revenus, contre 12 % sur le Microsoft Store et l'Epic Games Store. Les éditeurs devront bien choisir leur plateforme de ventes et rien n'empêcherait Sony de lancer sa propre application PlayStation sur Windows pour récupérer 100 % des revenus de ses jeux.

L'ombre des Steam Machines plane





Sur le papier, la prochaine Xbox semble être la machine de rêve : une console simple d'utilisation pour les joueurs se contentant du Microsoft Store, un catalogue monstrueux grâce à la rétrocompatibilité et un PC abordable, ouvrant les portes à un tas d'autres jeux pour les plus motivés. À condition que Microsoft continue d'améliorer Xbox Full Screen d'ici là. Un concept qui rappelle un autre produit : les Steam Machines de Valve, tournant sous SteamOS. Des consoles qui n'ont pas rencontré le succès escompté pour plusieurs raisons, notamment du fait de la présence de nombreux constructeurs (MSI, Alienware, ASUS ROG, Gigabyte, etc.), multipliant les offres. Il y avait tout de même une grosse différence : les joueurs PC n'étaient pas prêts à acheter une console, mais les joueurs Xbox seront peut-être tentés par un PC de salon polyvalent.

Vous pouvez retrouver la Xbox Series S avec 3 mois d'abonnement au Game Pass Ultimate contre 349 € chez Leclerc.