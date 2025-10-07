Close to You : Nintendo partage un curieux court-métrage d'animation, en lien avec Pikmin ?

De l'animation made by Nintendo





Cet après-midi, Nintendo a posté sur l'ensemble de ses réseaux une vidéo intitulée Close to You, sans élaborer, laissant tout le monde se demander quel est le but de ce temps de communication puisqu'aucune licence n'y est clairement rattachée de prime abord et qu'il n'est même pas fait mention de la Switch 2 ou de sa prédécesseure... Au moins, l'an dernier, le teasing d'Emio – L'Homme au sourire avait le mérite de préciser qu'il s'agissait d'un projet lié à un jeu.

Ces 3 minutes et 46 secondes d'animation mettent en scène une mère et son jeune enfant dans sa chambre, avec tout ce que cela comporte de jouets rudimentaires. En l'absence de la jeune femme, il va cependant se produire d'étranges phénomènes, puisque certains objets bougent apparemment d'eux-mêmes, dont le hochet et la tétine, certains étant carrément vus en lévitation. En résulte que cette jeune tête blonde effectue ses premiers pas, ce qui est assez touchant.

Chacun y va de sa théorie





Parmi les commentaires à travers le monde, certains ont essayé d'y voir un lien avec Harmonie (Rosalina), voire Peach, en raison des cheveux blonds du bambin et de sa houppette, imaginant un lien avec Super Mario Galaxy Le Film bien que le style artistique soit bien différent. Sauf que la couleur des yeux ne correspond pas, sans même parler de l'absence de quelconques mentions légales.

Alors, simple court-métrage à montrer de quoi sont capables les employés de Nintendo Pictures ? Compte tenu des nombreux projets sur lesquels la société a collaboré, et ce avant même qu'elle soit renommée ainsi, la manœuvre serait étonnante, surtout sans la mention dudit studio.

Un nouveau projet Pikmin ?





Bon nombre de joueurs, dont nous faisons partie, pensent plutôt que le lien est à chercher du côté de la licence Pikmin. Si nous ne les voyons pas, ce serait tout simplement parce qu'ils sont invisibles aux yeux des humains. Une affirmation un peu facile ? Eh bien, tendez l'oreille, car outre le fait qu'il s'agisse d'airs au piano, nous pouvons clairement entendre des notes familières, notamment à 3:13. En guise de comparaison, voici la chanson des Pikmin qui avait été partagée par Nintendo l'an dernier :

S'il s'agit bien de Pikmin, reste à déterminer à quoi est liée cette séquence animée. Futur projet de film d'animation ou un inévitable Pikmin 5 à destination de la Switch 2 ? Espérons que Nintendo nous en dise plus prochainement et ne laisse pas cette vidéo sans explication.

