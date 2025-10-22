Pikmin 4 va s'offrir une belle mise à jour gratuite riche en nouveautés

Pikmin 4 de retour avec de la nouveauté





Si vous étiez resté sur votre faim avec le court-métrage Pikmin Close to you de Nintendo Pictures, qui a refait parler de lui ce mercredi, la nouvelle du jour va sans doute vous ravir. Alors que le 4e anniversaire de l'application mobile Pikmin Bloom approche et que les Pikmin glace vont y être ajoutés, c'est bel et bien Pikmin 4 qui aura droit prochainement à une mise à jour. Qui plus est, elle sera gratuite, un sacré soulagement compte tenu de la tournure qui a été prise depuis l'arrivée de la Switch 2.

Des ajouts pour tous les styles de joueurs





Au programme, un mode Photo permettant d'immortaliser nos péripéties, deux niveaux de difficulté supplémentaires respectivement destinés aux novices et aux joueurs désirant un défi relevé, et l'introduction des Pikmin déco que les joueurs de Bloom connaissent déjà, qui apporteront une certaine rejouabilité. Ce dernier point vise clairement à créer une synergie entre les deux jeux.

- Apparus à l’origine dans l’application pour tablettes et smartphones Pikmin Bloom, ces curieux Pikmin font leur entrée dans Pikmin 4. Les Pikmin déco (comme leur nom l’indique) sont des Pikmin qui se déguisent avec des éléments de l’environnement du jeu. Vous pourrez par exemple les voir arborer des objets comme un jouet à remontoir, un donut, un bonnet, et bien plus encore. Notez que certains d’entre eux s’obtiennent exclusivement dans Pikmin 4. Appareil photo - Prenez de magnifiques photos de votre personnage, de votre troupe et de tout ce que vous voulez avec cette nouvelle fonctionnalité. Créez une scène en choisissant les angles, en masquant des personnages, et en décorant vos compositions à l’aide de filtres, de cadres et de tampons.

- Prenez de magnifiques photos de votre personnage, de votre troupe et de tout ce que vous voulez avec cette nouvelle fonctionnalité. Créez une scène en choisissant les angles, en masquant des personnages, et en décorant vos compositions à l’aide de filtres, de cadres et de tampons. Niveaux d’agressivité des créatures - Progressez à votre rythme en profitant du nouveau mode Paisible, dans lequel les créatures n’attaquent que si vous les agressez, ou pimentez les choses avec l’infernal mode Intense. Vous pouvez choisir ces modes quand vous lancez une nouvelle partie, et les modifier à tout moment dans les paramètres du jeu.

À quand cette mise à jour ?





Pour profiter de ces nouveautés, il faudra patienter jusqu'en novembre, sans plus de précision pour le moment. De plus, une démo incluant ces fonctionnalités sera également proposée, à voir s'il s'agira de la même qui est actuellement disponible sur l'eShop et simplement actualisée.

