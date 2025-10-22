Nobuo Uematsu (Final Fantasy) critique cette nouvelle technologie, « je ne l'utiliserai probablement jamais »

Compositeur légendaire, surtout connu pour avoir créé les musiques de la saga Final Fantasy, Nobuo Uematsu reste encore actif. Bien qu'il ait affirmé qu'il ne composerait sans doute plus de bande originale complète, le musicien japonais va continuer de composer des thèmes ici et là, pour le plus grand plaisir des joueurs. Comme tout artiste, il suit de près l'évolution des nouvelles technologies, notamment l'intelligence artificielle générative, de plus en plus utilisée par certains créatifs.

« La musique de jeu a déjà atteint sa forme définitive »





Mais pour Nobuo Uematsu, pas question d'utiliser l'IA générative, comme il l'a expliqué au magazine JASRAC (via Automaton). Si les graphismes sont en constante évolution, les musiques ont sans doute atteint leur apogée il y a déjà plusieurs années :

Ces dernières années, les progrès graphiques dans les jeux vidéo ont explosé. Mais en ce qui concerne la musique de jeu, j'ai l'impression qu'elle a déjà atteint sa forme définitive lorsque les musiciens ont pu utiliser leurs enregistrements studio dans leurs jeux. L'audio binaural a également été une avancée, et nous l'avons déjà concrétisé dans Final Fantasy X. Cependant, la question est de savoir dans quelle mesure les joueurs vont l'exiger à l'avenir.

« Je n'ai jamais utilisé d'IA et je ne le ferai probablement jamais »





Nobuo Uematsu n'est pas totalement fermé à l'idée de voir de l'intelligence artificielle dans les jeux vidéo, mais il suggère qu’elle soit utilisée pour les transitions entre certains sons, et non pour créer une bande originale complète. Il est hors de question pour lui de créer une musique en écrivant un simple prompt dans une fenêtre de texte :

Je n'ai jamais utilisé d'IA et je ne le ferai probablement jamais. Je pense qu'il est toujours plus gratifiant de surmonter les difficultés de la création personnelle. Quand on écoute de la musique, le plaisir réside aussi dans la découverte du parcours de celui qui l'a créée, n'est-ce pas ? L'IA n'a cependant pas ce genre d'expérience. Même en live, la musique produite par l'homme est instable, et chacun la compose à sa manière. Et ce sont précisément ces fluctuations et ces imperfections qui rendent le son si satisfaisant.

Un homme bien loin de la retraite





Nobuo Uematsu aime créer et malgré son âge, il se dit plus actif que jamais. Le musicien a composé de nouvelles musiques, il va sortir un album complet prochainement, et même se lancer dans une tournée. Si son travail vous intéresse, vous pouvez retrouver La musique dans Final Fantasy - de Nobuo Uematsu à ses héritiers à 29,90 € chez Leclerc.