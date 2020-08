Nobuo Uematsu (Final Fantasy) : la biographie officielle du compositeur disponible chez Pix'n Love

Les fans de Final Fantasy connaissent évidemment déjà très bien le nom de Nobuo Uematsu, le compositeur japonais ayant créé les bandes originales de quasiment tous les jeux de rôle de Square Enix depuis 1987. Une carrière et une vie musicale bien remplies qui sont détaillées dans une nouvelle biographie.

Édité par Pix'n Love, Nobuo Uematsu - La biographie officielle est un nouvel ouvrage qui revient sur la vie et la carrière du compositeur japonais, qui a également travaillé sur d'autres franchises vidéoludiques comme Lost Odyssey et Oceanhorn: Monster of Uncharted Seas. Réalisé à partir de nombreux entretiens, le livre est présenté comme « une invitation à découvrir ou redécouvrir ses travaux plus personnels autant qu’à faire connaissance avec ses racines musicales, son entourage, ses passions diverses ou, plus simplement encore, son inclination à la douceur ».

Pour rappel, Nobuo Uematsu a mis sa carrière en pause en 2018, mais il a quand même légèrement été impliqué dans la composition de la bande originale de Final Fantasy VII Remake. Nobuo Uematsu - La biographie officielle est disponible sur le site de Pix'n Love, sur Amazon.fr ou à la Fnac contre 29,9 €.

