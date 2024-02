Nobuo Uematsu (Final Fantasy) : une déclaration qui va attrister les fans

Compisteur de renom, Nobuo Uematsu est bien connu des fans de Final Fantasy, mais également d'autres jeux comme Granblue Fantasy, Fantasy Life, Lost Odyssey, Terra Battle, Oceanhorn ou encore Super Smash Bros. Brawl. Dernièrement, il a composé les thèmes principaux de Final Fantasy VII Remake et Final Fantasy VII Rebirth, mais le reste des pistes a été écrite par d'autres musiciens.

En amont de son concert Merregon: Heart of Ice, Nobuo Uematsu, 64 ans, s'est entretenu avec Zeit Online (via VGC), annonçant une bien triste nouvelle pour ses fans :

En ce qui concerne Final Fantasy, je suis toujours impliqué dans l'écriture des thèmes principaux pour les jeux. Mais je ne pense pas que je composerais de nouveau des musiques pour un jeu complet.

Il faudrait y aller à plein régime pendant deux ou trois ans. Et je ne pense plus avoir la force physique et mentale pour le faire. Je pense que je préfère utiliser le temps qu’il me reste pour travailler sur d’autres projets que j’aime. Comme des compositions pour Merregnon ou mon groupe Uematsu Nobuo conTIKI.