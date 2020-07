Final Fantasy IX a 20 ans, une partie de l'OST disponible sur Spotify, Apple Music et cie

C'est le 7 juillet 2000 que Final Fantasy IX est sorti sur PlayStation au Japon, sept mois avant son lancement européen. Vous l'aurez noté, nous fêtons donc aujourd'hui même les 20 ans de cet épisode culte, considéré comme l'un des meilleurs de la saga. Bon, après tout, tous les jeux canoniques sont les préférés d'une partie des fans, mécaniquement.

Si vous voulez en apprendre plus sur la création du titre, Square Enix vient de commencer à une diffuser une série d'interviews des développeurs, à commencer par un entretien avec le responsable du design et du scénario, Kazuhiko Aoki. Il peut être retrouvé en anglais à cette adresse, et sera suivi par des rencontres avec Toshiyuki Itahana et Hiroyuki Ito.

Mais ce n'est pas tout ! L'éditeur profite de cet anniversaire pour sortir une partie de l'OST sur les plateformes de streaming, et notamment sur Apple Music et Spotify. 35 compositions signées Nobuo Uematsu et Emiko Shiratori peuvent être écoutées facilement via ces sites, et cela méritait bien un nouvel artwork de Bibi réalisé par Toshiyuki Itahana pour accompagner tout cela.