Diablo II: Resurrected, le remaster enfin officialisé

Cela fait un bon moment que les rumeurs d'un Diablo II: Resurrected tournent sur la Toile, mais malgré les indiscrétions, rien n'a été confirmé par Blizzard... jusqu'à ce soir. Eh oui, le studio a profité de la BlizzConline pour enfin officialiser Diablo II: Resurrected, qui sera une version remastérisée de son hack'n slash culte.

Les rumeurs étaient vraies, Diablo II: Resurrected existe, et il a déjà droit à une première bande-annonce à admirer ci-dessus. Cette version modernisée de Diablo II proposera ainsi un nouveau moteur 3D pour jouer à 60 fps. Les joueurs profiteront également de musiques, sons et cinématiques remastérisés et de la progression partagée entre les plateformes. L'extension Lord of Destruction sera incluse de base.

Diablo II: Resurrected est attendu dans le courant de l'année 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S et Nintendo Switch, et les préinscriptions sont déjà ouvertes. En attendant, vous pouvez retrouver Diablo - Le livre d'Adria à 34,90 € sur Amazon.