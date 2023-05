Overwatch 2 : évènement Starwatch, Drops Twitch et changements pour Vital

La Saison 4 d'Overwatch 2 bat actuellement son plein, elle a pour rappel introduit le personnage de Vital, mais les développeurs avaient promis quelques petits évènements au fil des semaines. Et justement, Blizzard lance aujourd'hui Starwatch : Secours galactiques, opposant l'Empire infini et Les Sentinelles.

L'évènement nous emmène à bord du vaisseau Galactrius Infini pour des parties en PvPvE où deux équipes s'affrontent sur une carte de type Attaque à quatre points, à savoir une version modifiée de Colonie lunaire Horizon. Blizzard détaille l'évènement :

Les victoires des Sentinelles et de l’Empire infini seront comptées, et le camp qui remportera le plus de batailles déterminera le sort de la galaxie dans une deuxième bande dessinée qui sera publiée après l’évènement en jeu.

Participer à l'évènement Starwatch : Secours galactiques permet de débloquer du contenu cosmétique, comme la skin Épique Astéroïde pour Bouldozer et 50 000 points d'XP pour progresser dans le Passe de combat, avec la skin Mythique Sigma Empereur galactique au dernier palier. Bien évidemment, d'autres éléments sont disponibles dans la boutique, libre aux joueurs de craquer avant le 22 mai prochain.

Par ailleurs, du contenu cosmétique gratuit est actuellement à débloquer, en regardant les streameurs Overwatch 2. En visionnant deux heures de contenu sur Twitch, les joueurs peuvent ainsi obtenir le tag Boîte à outils pour Bouldozer, puis le souvenir Boîte à outils en regardant trois heures de stream supplémentaires.

Enfin, Blizzard a apporté pas mal de changements plus ou moins majeurs à Vital, le nouveau Héros de Soutien d'Overwatch 2. Le personnage avait du mal à séduire à cause de ses commandes peu intuitives, les développeurs ont appliqué des modifications qui réjouissent déjà les joueurs, le studio détaille :

Nous avons augmenté les munitions de ses soins pour permettre à Vital de rendre plus de PV à ses alliés et nous avons augmenté les soins prodigués par son ulti. Ces changements ont eu l’effet escompté : Vital affiche désormais l’un des taux de soins les plus élevés du jeu, voire le plus élevé à certains niveaux de jeu. Cela correspond à notre vision de ce héros, et notre équipe est satisfaite de ses performances de ce point de vue. Nous avons également réduit la dispersion de son arme, mais cela n’a que légèrement augmenté son taux d’éliminations (il faut vraiment scruter les données à la loupe pour discerner un changement). Il faut aussi souligner que Vital affiche l’un des taux de morts les plus faibles, et peut-être le plus faible, parmi les personnages de soutien du jeu. Ce constat semble contredire certains commentaires en ligne, qui signalent que son masque de collision est trop grand, mais le fait est que Vital subit des dégâts cohérents qui le situent dans la moyenne supérieure par rapport aux autres soutiens.

Bref, notre héros de soutien a l’un des taux de soins les plus élevés et l’un des taux de morts les plus faibles du jeu. C’est une bonne chose, non ? Mais voilà : Overwatch n’est pas qu’une série de nombres assignés aux armes et capacités de ses héros et héroïnes. Les joueurs et joueuses ont besoin d’une bonne raison pour choisir un personnage plutôt qu’un autre. Dans le cas de Vital, ce sont ses capacités utilitaires qui sont censées le démarquer. Emprise salvatrice et Plateforme de pétales ont le potentiel de changer le cours d’une partie, mais elles ne sont pas assez fiables. Quand elles fonctionnent bien, ces capacités peuvent faire basculer des batailles, mais sont trop souvent délaissées ou mal utilisées, que ce soit par Vital ou par son équipe.

Voici ce que nous envisageons pour les futurs ajustements de Vital. Nous voulons que le fait de jouer Vital plutôt qu’un autre personnage constitue un choix plus marqué. Si votre personnage actuel ne vous convient pas pour une raison quelconque (à cause de la carte ou de la composition adverse, par exemple), quel argument de poids serait susceptible de vous orienter vers Vital ? D’autres changements, comme une légère amélioration de Volée d’épines ou une réduction du masque de collision, viendront peut-être plus tard, mais de manière générale, nous chercherons à souligner davantage les points forts de Vital et à définir clairement son rôle dans l’équipe. Cela passera peut-être par le fait de renforcer encore plus ses soins via un nouveau passif, ou bien par l’ajout d’effets supplémentaires à ses capacités utilitaires. Avec un personnage axé sur la défense, nous devons faire preuve de prudence lorsque nous améliorons ses soins bruts et ses capacités défensives, car s’ils sont excessifs, ces changements peuvent avoir un impact négatif sur le déroulement global des combats. Il s’agit là de nos premières pistes, mais nous espérons pouvoir déployer la prochaine série de changements pour la saison 5.