Overwatch 2 : Vital, 37e Héros du jeu, présenté en détail avec vidéos et images

Alors que la Saison 4 d'Overwatch 2 débutera en tout début de semaine prochaine, Blizzard a un peu attendu le dernier moment pour présenter le prochain Héros de son jeu de tir compétitif free-to-play. Hier, nous avions eu droit à un nom anglais, Lifeweaver, ainsi qu'à une première image, mais aujourd'hui, le studio est de retour avec un paquet d'informations.

Voici donc Vital, le 37 Héros d'Overwatch 2, qui sera un personnage de Soutien. Le personnage est un Thaïlandais pansexuel, une double première pour la franchise, et c'est un amoureux de la nature qui utilise le pouvoir de la Biolumière et des fleurs pour soigner et soutenir ses alliés. Blizzard explique que l'apparence de Vital est un mélange de très nombreuses idées conceptuelles, il devait à l'origine être plus âgé et soigner ses alliés avec une énergie concentrée, à la manière de la Coalescence de Moira. Le Héros n'a finalement plus grand-chose à voir avec l'Irlandaise, ses capacités sont pour le moins atypiques, les développeurs nous expliquent tout cela :

Fleur de soins

Fleur de soins est le premier tir principal de Vital (promis, on vous explique tout un peu plus loin). Avec cette arme, il charge une fleur luminescente et l’envoie vers une cible alliée. Plus la fleur est chargée, plus les soins qu’elle prodigue sont importants.

Fleur de soins a constitué le point de départ de l’arsenal de Vital et nous avons développé ses autres capacités à partir de cette base. Nous avions pour objectif de créer un héros de soutien accessible et viable dans de nombreuses situations, peu importe le niveau de jeu. Fleur de soins utilise un ciblage permissif assez similaire à celui du Module de réparation de Brigitte, et nous pensons que cette capacité permettra aux joueurs et joueuses de tout niveau de s’approprier l’arsenal et le style de jeu de Vital.

Volée d’épines

Son tir principal alternatif s’intitule Volée d’épines. Cette arme lui permet de projeter des épines de biolumière en motif dispersé. Il s’agit avant tout d’un outil défensif, mais Vital peut infliger une bonne quantité de dégâts grâce à cet outil.

C’est en soignant votre équipe que vous vous rendrez le plus utile, mais cette arme a des dégâts assez élevés pour un personnage de soutien. Gardez à l’esprit que vous ne pouvez pas prodiguer de soins quand vous utilisez Volée d’épines ; regardez bien ce qui se passe autour de vous et utilisez judicieusement vos deux tirs principaux !

Et si vous est face à Vital, ne sous-estimez pas Volée d’épines ! Pour reprendre ses mots : « Des épines sur le visage, c’est embêtant. » Il n’a pas tort !

Plateforme de pétales et Élan régénérant

Plateforme de pétales est une capacité associée au tir secondaire de Vital. Elle lui permet de lancer une capsule qui déploie une plateforme en forme de fleur lorsqu’elle atterrit. Si un personnage allié ou ennemi marche dessus, elle monte et reste suspendue dans les airs pendant quelques instants.

En effectuant un saut au moment où la plateforme atteint son altitude maximale, il est possible de se propulser dans les airs. Vous n’irez pas aussi haut qu’avec les Exo-bottes de Baptiste, mais les personnages des deux équipes peuvent utiliser la plateforme pour bondir et prendre de la hauteur !

Plateforme de pétales est la capacité qui nous a donné le plus de fil à retordre, et nous avons testé de nombreuses versions. Notre choix s’est porté sur cette mécanique parce qu’elle apporte au rôle de soutien un élément qui était jusqu’ici exclusif au Mur de glace de Mei : un nouvel élément de verticalité, au-delà du relief de la carte et des personnages capables de se propulser dans les airs.

Utilisez Plateforme de pétales pour fuir les adversaires ou pour aider des personnages alliés. Si votre Bastion souhaite se poster en hauteur, Plateforme de pétales peut l’aider à s’y rendre en un clin d’œil ! Vous pouvez aussi aider Cassidy à prendre de la hauteur pour son ulti, afin qu’il puisse faire plus de victimes avec Implacable !

Vital joue collectif et adore la coopération. Il existe une myriade de façons de soutenir votre équipe avec cette capacité et il nous tarde de découvrir les stratégies que vous inventerez avec Plateforme de pétales !

Quand il utilise Élan régénérant, Vital s’élance dans la direction ciblée tout en se soignant légèrement. Cette capacité ressemble à l’Impulsion de Hanzo ; nous l’avons intégrée à son arsenal pour lui donner de la mobilité et de l’autonomie.

Plateforme de pétales vous propulse dans les airs si vous sautez au bon moment. Ajoutez-y un Élan régénérant et vous pourrez couvrir d’importantes distances, en hauteur comme en longueur !

Emprise salvatrice

Emprise salvatrice enveloppe un personnage allié de biolumière protectrice et l’attire vers la position de Vital. Quand une cible alliée est protégée par Emprise salvatrice, elle est insensible à tous les dégâts.

Cette mécanique a de nombreuses inspirations : nous avons la certitude que certains d’entre vous ont déjà eu le déplaisir de croiser le Traquelard de Chopper, et nous avons eu envie de créer quelque chose de similaire entre les membres d’une même équipe. Le défi consistait à imaginer à quoi pourrait ressembler une telle capacité dans Overwatch. Nous avons testé différentes possibilités en interne et l’équipe s’est beaucoup amusée.

Et avant que vous ne nous posiez la question : non, vous ne risquez pas d’interrompre un personnage allié en pleine ulti avec Emprise salvatrice !

Cette capacité reflète la volonté de Vital de soigner et protéger ses camarades, mais elle évoque aussi sa personnalité et son regard sur la vie. Vital est décontracté, confiant et bien intentionné vis-à-vis de toutes les personnes qui croisent son chemin. Attention tout de même, déplacer un personnage allié peut avoir des conséquences ! Utilisez Emprise salvatrice (à bon escient !) pour sauver une cible alliée en cas de pépin pour qu’elle puisse poursuivre le combat.

Arbre de vie

Avec sa capacité ultime, Vital plante un gigantesque arbre biolumineux qui génère des vagues d’énergie régénératrice. L’arbre crée une zone qui protège votre équipe en bloquant les tirs et les déplacements. L’équipe de développement qui a imaginé cette capacité la décrit ainsi : « Un B.O.B. qui soigne, croisé avec le Mur de glace de Mei. »

Le processus de développement des personnages varie ; parfois, leur design nous inspire des capacités, et d’autres fois, c’est l’inverse. Dans le cas de Vital, nous avons commencé par concevoir son arsenal avant de nous pencher sur sa personnalité, son histoire et son apparence. Arbre de vie est la capacité qui a façonné ce héros pour en faire le fervent défenseur de la nature que vous découvrirez bientôt dans le jeu.

La capacité ultime de Vital est passée par plusieurs versions dont une sorte de Choc sismique guérisseur : très classe, mais pas franchement utile. Nous avons aussi testé un totem de soins, mais cela ne collait pas vraiment au personnage.

C’est aux alentours de la Journée nationale de l’arbre que son ulti a vraiment commencé à prendre forme. L’équipe pensait déjà au thème de l’arbre. Dans sa version d’origine, l’Arbre de vie donnait son énergie vitale aux personnages alliés et se flétrissait au fil du temps. C’était très poétique, mais peu intuitif et pas assez clair sur le champ de bataille. C’est cette capacité qui a fini par devenir l’Arbre de vie que vous pourrez découvrir en jeu.