TGS 2022 : Star Ocean: The Divine Force, Marielle et le thème Pandora par HYDE dévoilés dans un long trailer inédit, une démo en approche

Pour cette première journée du Tokyo Game Show 2022, Square Enix a diffusé une présentation dédiée à Star Ocean: The Divine Force en présence de Subaru Kimura et Yuka Ōtsubo, les doubleurs japonais de Raymond et Chloe, mais aussi Fairouz Ai, dont le personnage a été dévoilé à cette occasion, une certaine Marielle L. Kenny. Nous la retrouvons elle et bien d'autres au cœur de ce qui est qualifié au Japon comme l'ultime bande-annonce du jeu, d'où sa durée de plus de 5 minutes.

En plus des soucis posés par l'Empire sur Alter IV, nos protagonistes vont devoir lutter contre la Fédération Pangalactique. Cette organisation a d'ailleurs détruit l'Ydas de Raymond au début de l'histoire. Plus précisément, c'est Marielle qui en est à l'origine, mais va finir par rejoindre notre équipe, la raison précise n'ayant pas été donnée. Le scénario stand-alone de cet épisode prenant place en l'an 583 du calendrier spatial nous fera donc explorer le monde sous-développé d'Alter IV, mais pas seulement, car nous voyagerons à travers l'espace, notamment vers un monde ultra futuriste où nous y affronterons des mechas, ce qui nous changera des dragons et autres créatures plus fantastiques. La vidéo suggère que D.U.M.A. pourrait se retourner contre nous en plus d'être la clé de l'évolution vers un stade de vie transcendant celui des Humains. Le mystérieux robot samouraï non présenté officiellement se nomme lui J.J. et combattra aussi à nos côtés.

Vous pouvez revoir l'intégralité de la présentation ci-dessous, montrant un passage de gameplay en présence du producteur Shingo Mukaitoge de chez tri-Ace. Nous y voyons Raymond arpenter la capitale royale Acendros du royaume d'Aucérius, à pied et en volant à l'aide du Vanguard Assault, et combattre en dehors de la ville face à de multiples ennemis (avec un gros fail de la part de Yuka Ōtsubo qui a failli laisser mourir toute son équipe). Il a été dit que la jauge d'AP servant à attaquer pourra être agrandie, tandis que des points de voyage rapides serviront à naviguer entre les destinations de la planète Aster IV, les zones de jeu étant bien délimitées avec des temps de chargement entre chaque. Un combat dans une grotte face à un boss batracien a terminé la séquence en mettant en avant les capacités de Marielle, qui combat à l'aide d'un pistolet ou à mains nues, que nous devrions recruter rapidement puisque tous les membres de l'équipe étaient en dessous du niveau 20.

Par ailleurs, un message du chanteur HYDE a été mis en ligne à l'occasion de la révélation du thème principal du jeu entendu dans le trailer, Pandora, dont le titre est lié à l'intrigue, mais aussi la bande-annonce avec le doublage japonais.

La date de sortie de Star Ocean: The Divine Force est pour rappel fixée au 27 octobre sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC (Steam). Vous pouvez le précommander sur Amazon à partir de 59,99 €. Pour patienter, nous aurons droit à une démo à compter du 20 septembre à minuit, mais uniquement sur consoles, qui nous permettra de découvrir les deux premières heures du jeu en incarnant Raymond et ce jusqu'au village de Delryk. Elle pourra être achevée bien plus rapidement si vous ne prenez pas part à tous les évènements disponibles. En revanche, rien n'a été dit quant à la possibilité d'importer ensuite notre sauvegarde.

Pour terminer, vous pouvez admirer l'artwork final qui ornera la jaquette du jeu, réalisé par Akiman, avec tous les personnages principaux, et donc à priori jouables, y figurant.

