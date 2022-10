Star Ocean: The Divine Force part en quête d'éternité dans sa bande-annonce de lancement

Square Enix ne manque pas de jeux en cette fin d'année 2022 et vient encore d'en sortir un nouveau, Star Ocean: The Divine Force, un sixième épisode principal de la licence de tri-Ace, que nous avions découvert il y a tout juste un an. Depuis le début de l'été, les vidéos pour nous présenter ses personnages et fonctionnalités se sont enchaînées, jusqu'à ce jeudi 27 octobre où il est paru dans le monde entier. Il a donc eu droit à sa bande-annonce de lancement, qui met surtout en avant son scénario.

Bande-annonce en anglais

Cet Action-RPG mêlant science-fiction et fantasy nous donne le choix entre deux protagonistes principaux, le capitaine d'un vaisseau marchand appelé Raymond Lawrence et la princesse-chevalière Laeticia Aucérius du royaume du même nom sur la planète Aster IV, dont les destins vont s'entremêler. Dans la vidéo du jour, cette dernière évoque une menace souhaitant conquérir chaque étoile, avec en jeu le destin de l'univers tout entier. Parle-t-elle de la Fédération pangalactique ? Ce qui est sûr, c'est que cette histoire décrite comme évolutive va tout d'abord les confronter eux et leurs alliés à l'Empire Vey'l et aux Vyrians. Combats frénétiques et exploration sont au rendez-vous pour ce « voyage par-delà l'Éternité ». Malheureusement, contrairement à la version japonaise du trailer, nous n'avons pas droit au thème Pandora par HYDE...

Bande-annonce en japonais

Si vous êtes intéressés, Star Ocean: The Divine Force est disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC (Steam). Vous pouvez l'acheter sur Amazon en édition physique à partir de 52,80 €. Les derniers visuels correspondants aux derniers détails dévoilés sur le jeu sont à admirer en page suivante.