Star Ocean: The Divine Force dévoile son opening, un gros point sur les derniers personnages jouables, le mini-jeu Es'owa et bien plus

C'est cette semaine que va être lancé Star Ocean: The Divine Force, un sixième épisode numéroté (uniquement dans le titre japonais) à nouveau signé tri-Ace et prenant la forme d'un Action-RPG. Une démo permet de l'essayer sur consoles, annoncée durant le Tokyo Game Show en plus des derniers membres de l'équipe figurant sur la jaquette. Pas mal d'éléments ont été communiqués par Square Enix depuis, dont nous allons parler dans la suite de cet article. Pour commencer, place à la cinématique d'introduction du jeu lors de laquelle est jouée la chanson Pandora de HYDE. Pas question ici de CGI coûteuse vendant du rêve, ce sont des scènes de l'aventure qui ont été arrangées ensemble, pour un résultat qui manque clairement d'identité et de cohérence...

Ensuite, les quatrième et cinquième « Rapport de mission » ont été mis en ligne, donnant les dernières informations sur le contenu du jeu avant son lancement. Le 4e s'ouvre sur une succession de scènes, dont une qui explique la raison pour laquelle Marielle L. Kenny (Fairouz Ai / Erica Mendez) va trahir la Fédération pour nous rejoindre. Surtout, nous apprenons que la marchande Welch Vineyard (Tomoe Hanba / Melissa Fahn) fera son retour, elle qui est présente dans tous les jeux depuis Till the End of Time. Elle nous introduira à la création d'objets, nécessitant des matériaux dénichés ici et là, en plus des compétences des membres du groupe en fonction de la catégorie (réalisation de mélanges de soin, crafting général, forge d'équipement ou encore ingénierie). Sont également introduits la pilote de l'Ydas, Chloé Canaris (Yuka Ōtsubo / Christina Vee) et Antonio Lawrence (Ryota Takeuchi / Jay Preston) qui n'est autre que le frère de Raymond et aussi un capitaine de vaisseau marchand.

Des évènements spéciaux surviendront au fil de l'aventure lorsque certains personnages se rencontreront, indépendamment du fil rouge narratif, de même que des conversations entre les membres de l'équipe, appelées Actions privées, avec des dialogues à choix multiples impactant leurs relations et potentiellement la fin du jeu. Le mini-jeu à base de figurines, déjà évoqué lors de l'annonce des différentes éditions, s'appellera Es'owa à l'international et sera introduit dans la ville portuaire de Rythal, jouable ensuite tout au long de l'aventure auprès des PNJ. Les pions représentants des personnages de la licence pourront être obtenus de différentes manières, même en dénichant des coffres. Ce nouveau Star Ocean n'échappera pas non plus à son lot de quêtes secondaires et disposera d'un système de voyages rapides entre certains points de la carte.

Le 5e et ultime rapport introduit quant à lui plusieurs alliés et ennemis. D'un côté, nous retrouvons le roi Raimbaut Aucerius (Hiroshi Shirokuma / Matt Mercer) et le leader de la garde du royaume Neyan Keizaal (Yūma Uchida / JP Karliak). De l'autre, l'empereur Bohld'or Il Vey'l (Masaki Terasoma / Todd Haberkorn), qui semble manipulé par les Vyrians, et le capitaine de l'Astoria, Bennett Maudsley (Go Shinomiya / Chris Cox), qui nous menacera au nom de la Fédération. Le scénario visiblement plus complexe qu'il n'en a l'air de prime abord est ainsi abordé au travers de tout ce beau monde, introduisant une race bien mystérieuse appelée Scorpium.

L'un des deux derniers membres de l'équipe, JJ (Takaya Kuroda / Jamieson Price), est justement un humanoïde qui a été intégré avec le Scorpium, peu importe ce que cela signifie au-delà d'être devenu entièrement mécanique. Il manie un katana et utilise deux styles différents se traduisant par autant de catégories de compétences, qui font de lui un véritable samouraï de l'espace. Enfin, Theo Klemrath (Takuya Satō / Ray Chase) est le cousin de Laeticia qu'il considère comme sa sœur, combattant à l'aide d'une hallebarde en comptant surtout sur sa force, étant même capable d'invoquer un dragon.

Un aperçu des combats de boss introduit la notion de points faibles chez nos ennemis, qu'il faudra viser pour prendre l'ascendant sur eux, et de zones de leur corps à détruire pour les affaiblir. Un donjon a même été spécialement conçu pour nous opposer à des boss, Den'mohr Delve, que nous avions déjà vu avec son affrontement face à une sorte de crapaud. Enfin, la vidéo donne quelques conseils utiles lors de ces joutes en temps réel.

Des vidéos dédiées aux derniers membres de l'équipage ont également été diffusées, faisant suite à celles de Raymond Lawrence, Laeticia Aucérius, Héléna, Albaird Bergholm, Midas Felgreed et Nina Deforges. Marielle excelle ainsi dans l'art du combat au corps à corps, mais également au maniement des armes à feu, et fait passer la justice avant tout. Malkya a aussi eu droit à la sienne, ainsi que les deux derniers arrivants Theo Klemrath et JJ, mais uniquement en japonais pour le moment. Vous pouvez d'ailleurs retrouver les vidéos dans la langue de Mishima en page suivante, ce doublage se mêlant bien mieux à certains chara designs...

Marielle L. Kenny est la capitaine en second du vaisseau de la Fédération pangalactique, l'Astoria, et descendante de l'héroïque famille Kenny. Son sens du devoir est sans égal, se mettant la pression pour répondre aux attentes des autres et maintenir le pedigree lié à son nom de famille. Elle a été diplômée de l'académie militaire en tête de sa promotion.

Malkya Trathen est la cheffe des Trathen, l'une des nombreuses races qui vivent sur le continent sud de Nihlbeth. Malkya est très intelligente avec un esprit vif et intuitif. Comme tous les membres de sa race, son corps malléable lui permet de prendre n'importe quelle forme à volonté.

Star Ocean: The Divine Force est donc attendu sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC ce jeudi 27 octobre. Vous pouvez le précommander sur Amazon au prix de 59,99 €. De nombreux visuels sont disponibles en page 3.

