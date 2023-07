Quantum Error : le FPS d'horreur cosmique annulé sur PS4, mais annoncé sur PC, 2 nouvelles vidéos de gameplay dévoilées

Cela faisait plus d'un an que nous n'avions plus eu de nouvelles concrètes de Quantum Error, FPS d'horreur cosmique avec un pompier devant lutter contre des créatures surnaturelles au Garboa Fire Department de San Francisco. TeamKill Media a cependant dévoilé cette semaine deux vidéos de gameplay, un passage sur Neptune et l'autre au Quantum Gravity Research Floor.



Si cela permet de savoir que le long développement avance bien, les développeurs avaient aussi une bonne et une mauvaise nouvelle à annoncer aux joueurs. La bonne, c'est qu'une version PC de Quantum Error est prévue en plus des éditions PS5 et Xbox Series X|S, bien qu'elle ne devrait sortir qu'après les versions consoles (la PS5 restant la priorité). Et la mauvaise, c'est qu'ils ont été contraints d'annuler la version PS4, car ils estiment que porter l'expérience sur old gen impliquerait trop de concessions techniques.

Malheureusement, nous allons devoir annuler la version PS4 de QE. Même si le jeu est créé depuis le début pour la PS5, nous espérions toujours pouvoir créer une version PS4, mais avec le niveau de qualité que nous avons atteint avec QE avec un gameplay fonctionnant à 60 fps, nous sommes arrivés à la conclusion qu'il n'y a aucun moyen pour nous de livrer une version sur PS4 qui serait à la hauteur de ce que la PS5 va offrir. Une version PS4 nécessiterait trop de rétrogradation et de changement d'actifs, d'éclairage et bien plus encore pour fonctionner, et avec la différence de mémoire et la vitesse plus lente du disque dur, ce serait une expérience très différente qui ne se comparera pas à la version PS5 et ne serait pas juste pour les joueurs PS4.

Quantum Error ne sera pas le premier à passer à l'exclusivité next gen, en espérant que ses qualités techniques soient effectivement au rendez-vous le jour J. Annoncé en 2020, il n'a toujours pas de date de sortie officielle, mais il a également été dit sur Twitter qu'elle sera donnée prochainement.

