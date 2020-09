Quantum Error : le FPS horrifique sortira aussi sur Xbox Series X et S

En mars dernier, TeamKill Media dévoilait Quantum Error, un jeu d'horreur cosmique qui nous emmènera dans le futur pour affronter des créatures extraterrestres. Le titre avait été annoncé sur PlayStation 5 et PlayStation 4, mais finalement, il ne sera pas exclusif aux consoles de salon de Sony.

TeamKill Media profite en effet du lancement des précommandes des Xbox Series X et S pour annoncer que Quantum Error sortira également sur les consoles next-gen de Microsoft. L'annonce a été faite via une courte vidéo qui ne nous apprend rien de plus sur le jeu, mais qui fait retentir le jingle des consoles Xbox. Malheureusement, toujours aucune date ou période de sortie en vue, qu'importe la plateforme.

