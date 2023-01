NETFLIX : One Piece, une année de sortie pour la série live-action et un premier aperçu de Luffy et ses amis en costumes !

Les fans de One Piece ont forcément vu d'un mauvais œil l'annonce par Netflix d'une série live-action basée sur leur franchise favorite. Beaucoup ont du mal à cerner le potentiel de la licence en prises de vue réelles et certains craignent que la qualité ne dépasse pas celle de l'adaptation de Cowboy Bebop.

Qu'importe pour Netflix, qui a avancé rapidement sur cette production, en complétant vite son casting et en lançant rapidement le tournage. Nous avons d'ailleurs déjà pu avoir un aperçu de certains bateaux en construction par les équipes dans le cadre d'une vidéo making of. Nous attendons toujours de voir les acteurs en costume pour commencer à juger sur pièce : l'heure n'est pas vraiment venue, mais nous découvrons pour la première fois officiellement Luffy, campé par Iñaki Godoy, de dos pour un poster teaser. Une autre image montre également le héros, Nami (Emily Rudd), Zoro (Mackenyu Arata), Usopp (Jacob Romero Gibson) et Sanji (Taz Skylar), toujours de dos et devant le Vogue Merry, histoire d'apprécier l'équipage principal en tenue.

L'affiche est surtout là pour nous donner une information supplémentaire. En attendant la date de sortie de la saison 1, Netflix confirme pour la première fois que la série sera diffusée en 2023, certainement vers la fin de l'année. Cela veut dire que la production avance bien et que nous aurons peut-être bientôt droit à davantage de visuels... D'ici là, le film d'animation One Piece Film: RED est disponible en Blu-ray à partir de 34,99 € en édition collector à la Fnac.