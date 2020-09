Dragon Ball Z: Kakarot, une période de sortie annoncée pour le DLC Un nouveau pouvoir s'éveille - Partie 2 et un jeu de cartes

Hier matin, Bandai Namco tenait un live dans le cadre du Tokyo Game Show 2020 Online, servant à parler de ses jeux déjà sortis et pourquoi pas de leur contenu à venir si nous avions de la chance. Dans le cas de Dragon Ball Z: Kakarot, nous avons seulement pu découvrir le mini-jeu Dragon Ball Card Fighters, qui sera gratuit pour tous les joueurs.

Eh oui, après les affrontements de figurines du Hero Colosseum dans Xenoverse 2, ce sont les cartes au design d'antan qui vont nous permettre de nous détendre entre deux affrontements plus musclés. Il sera possible d'y jouer en ligne pour nous mesurer aux autres joueurs avec des matchs normaux, classés et même un tournoi Budokai mensuel.

Mais ce que les joueurs attendaient surtout, c'était une date pour le DLC Un nouveau pouvoir s'éveille - Partie 2, qui revisitera les évènements du film La Résurrection de ‘F’ avec Golden Freezer et les formes SSGSS de Gokû et Vegeta. Sauf que Bandai Namco et CyberConnect2 n'ont alors rien dévoilé. Il aura fallu attendre un communiqué pour que la mention d'une distribution à l'automne 2020 apparaisse. Voilà, il ne reste plus qu'à prendre votre mal en patience, l'attente ne devrait plus être bien longue désormais.

Dans tous les cas, Dragon Ball Z: Kakarot est disponible sur PS4, Xbox One et PC, vendu 39,99 € sur Amazon. Un scénario original est également attendu par la suite dans le Season Pass, mais n'arrivera sans doute pas avant l'année prochaine.

