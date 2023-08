Dragon Ball Z: Kakarot, enfin une date de sortie pour le DLC du 23e Budokai Tenkaichi

Toujours pas mis au placard malgré l'annonce d'un nouveau Budokai Tenkaichi, Dragon Ball Z: Kakarot va avoir droit à sa cinquième extension très bientôt. Bandai Namco Games nous la tease depuis longtemps, il s'agira d'une aventure se déroulant durant le 23e Tenkaichi Budokai.

Le DLC The 23th World Tournament nous invitera ainsi à vivre des combats cultes ou inédits à la fin de l'arc Dragon Ball, dans une arène fermée avec ses propres règles. Nous attendions une date de sortie pour savoir quand nous revisiterons ce tournoi qui a passionné tant de lecteurs et spectateurs, et la voilà : le pack additionnel sera disponible le 17 août sur PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X|S et Switch.

L'extension est comprise dans le Season Pass 2 à 39,99 € aux côtés de Bardock : Seul Face au Destin, et sera vendue seule au prix de 19,99 €. Si vous n'avez pas encore le jeu de base, Dragon Ball Z: Kakarot est disponible à partir de 29,08 € sur Amazon.fr.