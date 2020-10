Dragon Ball Z: Kakarot, informations et visuels pour Mob Battle, un nouveau mode du DLC Un nouveau pouvoir s'éveille - Partie 2

Nous ne connaissons pas encore la date de sortie exacte d'Un nouveau pouvoir s'éveille - Partie 2, mais elle surviendra cet automne sur PC, PS4 et Xbox One. D'ici là, le DLC de Dragon Ball Z: Kakarot continue de se détailler, après nous avoir appris qu'il inclurait Golden Freezer et les transformations en Super Saiyajin Blue.

Le dernier V-Jump nous apprend que les acheteurs auront accès à un mode Mob Battle, pour des combats opposant le joueur à plus de 100 ennemis en même temps. Il pourra utiliser des attaques classiques, des Combinaisons Z et des techniques spéciales inédites pour occire un maximum d'opposants rapidement, comme le Maximum Kame Hame-Ha et l'Extreme Speed Fist.

Pour mémoire, la sortie de l'extension sera accompagnée par une mise à jour apportant le mini-jeu Dragon Ball Card Fighters gratuitement pour tout le monde. Dragon Ball Z: Kakarot est disponible pour 49,99 € sur Amazon.fr.