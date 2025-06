BON PLAN Death Stranding 2: On the Beach, où l'acheter au meilleur prix ?

Cette semaine, Sony Interactive et Kojima Productions lanceront Death Stranding 2: On the Beach, la suite de leur jeu de livraison. Un titre évidemment très attendu par de nombreux fans du premier opus, il s'agira d'une exclusivité PlayStation 5 disponible au format physique et numérique. L'édition collector est réservée au site Direct PlayStation, l'édition Deluxe est uniquement dématérialisée, il reste donc l'édition physique standard à dénicher au meilleur prix chez les différents revendeurs.

Où acheter Death Stranding 2: On the Beach au meilleur prix ?





Voici notre guide d'achat pour Death Stranding 2: On the Beach au meilleur prix, dans son édition physique PlayStation 5 :



Si Death Stranding 2: On the Beach vous intéresse dès sa sortie, c'est donc vers Leclerc qu'il faut se tourner, ou la Fnac si vous possédez la carte de fidélité.

Une suite qui fait tout en mieux ?





Dans cette suite, Sam Porter Bridges tente de relier l'Australie au réseau chiral, le jeu conçu par Hideo Kojima proposera de l'action, de l'infiltration et une histoire palpitante, les développeurs promettent « un environnement vivant où jours et nuits se succèdent » avec « des séismes, des tempêtes de sable, des feux de forêts et d'autres catastrophes naturelles ». La mécanique Social Strand sera évidemment de retour, les actions des joueurs influant sur la partie des autres.

Un casting cinq étoiles





Comme dans l'opus précédent, Death Stranding 2: On the Beach dispose d'un casting cinq étoiles, avec Norman Reedus en tant que personnage principal, il évoluera aux côtés de Léa Seydoux, Troy Baker, Elle Fanning, Shioli Kutsuna, Debra Wilson, Alastair Duncan, Fatih Akin, Nicolas Winding Refn ou encore George Miller. La date de sortie du jeu est fixée au 26 juin 2025.

Death Stranding 2: On the Beach bientôt sur PC et Xbox ?





Pour l'instant, Death Stranding 2: On the Beach n'a été annoncé que sur PlayStation 5, mais le premier volet a été porté sur PC, puis sur Xbox Series X|S, cinq longues années après le lancement sur PS4. Il y a fort à parier que cette suite suive le même chemin, mais les joueurs vont devoir se montrer patients.