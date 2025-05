BON PLAN : Death Stranding 2: On the Beach en précommande à prix réduit

Prochain jeu de Kojima Productions et Sony Interactive Entertainment, Death Stranding 2: On the Beach sortira au tout début de l'été en exclusivité sur PlayStation 5. Il s'agit bien sûr d'une suite au premier volet, nous retrouverons Norman Reedus dans le rôle de Sam Porter Bridges et Léa Seydoux en Fragile, mais de nouvelles têtes feront leur apparition.

Le premier opus compte plus de 20 millions de joueurs, autant dire que cette suite est attendue par de nombreux fans et si c'est votre cas, bonne nouvelle, un revendeur propose de réserver son exemplaire à prix réduit. Death Stranding 2: On the Beach est disponible en précommande à 61,99 € chez Leclerc, contre 69,99 € dans la plupart des autres boutiques.

Rejoignez Sam et ses compagnons pour un périple au-delà des UCA et tentez d'empêcher l'extinction de l'humanité. Suivez leur aventure à travers un monde rempli d'obstacles et d'ennemis surnaturels, et répondez à cette question : avons-nous bien fait d'établir des liens ? Découvrez la nouvelle création révolutionnaire du célèbre créateur de jeux vidéo Hideo Kojima. - Incarnez Sam dans une nouvelle aventure qui se déroule après les événements de Death Stranding et soyez prêts à vivre l'imprévisible. - Choisissez la manière de faire face à chaque situation en optant pour une approche agressive ou furtive lors de combats passionnants face à des ennemis humains ou des créatures d'un autre monde. - Explorez de vastes environnements regorgeant de secrets à découvrir. Ce monde ouvert extrêmement varié vous exposera à des défis uniques. - Vos actions peuvent affecter la manière dont les autres joueurs interagissent avec le monde qui les entoure, et inversement. Death Stranding 2: On the Beach (PS5) à 61,99 € chez Leclerc

