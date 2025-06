Death Stranding 2: On the Beach, des notes excellentes pour la presse française ?

Death Stranding 2: On the Beach incontournable sur PS5 ?



Dans trois petits jours, Sony et Kojima Productions lanceront Death Stranding 2: On the Beach, la suite du jeu de livraison sorti en 2019. Une exclusivité PS5 très attendue par les fans du premier volet, la presse anglophone a déjà dévoilé ses notes, très positives dans l'ensemble, mais qu'en a pensé la presse française ?

Death Stranding 2: On the Beach est aussi applaudi en France



Eh bien dans l'Hexagone aussi, Death Stranding 2: On the Beach a séduit les testeurs. « Death Stranding 2 risque de s’élever à son tour au rang de chef-d’œuvre auprès des fidèles de la première heure, et les réfractaires du concept original n’ont aucune raison de ne pas continuer à avoir le dos tourné » pour ActuGaming, JeuxVidéo.com explique que « Kojima Productions livre ici une suite plus grand public, aussi bien en matière d’écriture que de gameplay, et les puristes risquent de regretter la rugosité du titre de 2019 », « C'est un voyage dont on se souviendra longtemps et qui s'inscrit dans une forme de continuité pour Kojima » pour Gamekult, MGG affirme que « si Death Stranding 2 est globalement un jeu mieux fini et plus engageant que son prédécesseur, il s'agit également d'une expérience moins marquante » et IGN France, un peu plus réservé, déclare que « Kojima semble ici céder à la tentation du confort et aux critiques passées, livrant un jeu plus accessible mais moins signifiant ».

La date de sortie de Death Stranding 2: On the Beach est fixée au 26 juin 2025 sur PS5 uniquement, vous pouvez acheter le jeu à partir de 60,90 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Leclerc.