Ghost of Tsushima Director's Cut : Jin Sakai va s'inviter sur PC, chaud devant !

Si vous aimez le Japon, l'année 2024 devrait vous régaler du côté des jeux vidéo avec à priori Assassin's Creed Codename Red et Rise of the Ronin très prochainement. Une troisième grosse production vient s'ajouter à la liste et n'est pas nouvelle, mais va être déclinée sur un support de plus. En effet, après quelques rumeurs, nous apprenons officiellement l'arrivée de Ghost of Tsushima Director's Cut sur PC. Le jeu de Sucker Punch s'était aux dernières nouvelles vendu à plus de 9,73 millions d'exemplaires à travers le monde, aussi bien sur PS4 que PS5. C'est au travers d'une bande-annonce assez classique que nous sont présentées les fonctionnalités de ce portage, ainsi que sa date de sortie.

Ce portage de Ghost of Tsushima Director's Cut signé Nixxes sera disponible le 16 mai prochain aussi bien sur Steam que l'Epic Games Store au prix de 59,99 €, avec tout le contenu que nous lui connaissons. Les nouveautés propres à cette version PC seront classiques, avec la compatibilité des écrans ultra-larges en 21:9, 32:9 et 48:9, la prise en charge de NVIDIA DLSS 3, AMD FSR 3 et Intel XeSS pour l'upscaling, ainsi que de NVIDIA Reflex et DLAA pour la latence et l'anti-aliasing. La DualSense pourra également être utilisée.

Le Community Manager de Nixxes Julian Huijbregts a présenté le jeu sur le PlayStation Blog si vous avez besoin de vous rafraîchir la mémoire, ainsi que les bonus de précommande qui pourront être récupérés.

Ghost of Tsushima Director's Cut débarque sur PC ! Chez Nixxes, nous sommes ravis de collaborer avec la talentueuse équipe de Sucker Punch Productions, à qui l'on doit ce titre d'action-aventure en monde ouvert salué par la critique. Nous sommes heureux de permettre à un nouveau public de découvrir l'histoire de Jin et fiers d'avoir réalisé le tout premier portage d'un titre Sucker Punch sur PC ! La version PC de Ghost of Tsushima Director's Cut inclut le jeu complet, l'extension Île d'Iki et le mode coop multijoueur en ligne Legends. Au cours des douze derniers mois, l'équipe de Nixxes a redoublé d'efforts pour réaliser le portage du moteur interne de Sucker Punch sur PC. Vous pourrez désormais profiter de fonctionnalités PC telles que les fréquences d'images déverrouillées, les multiples paramètres et préréglages graphiques ainsi que les commandes personnalisables de la souris et du clavier. Admirez de vastes paysages et contemplez d'anciens monuments comme si vous y étiez grâce à la compatibilité avec des écrans ultra-larges. La version PC de Ghost of Tsushima Director's Cut est optimisée pour les résolutions 21:9 et 32:9. Cette version est également compatible avec les écrans 48:9 pour les configurations à trois écrans. La version PC de Ghost of Tsushima Director's Cut bénéficie des dernières technologies en matière d'amélioration des performances. Le jeu est compatible avec les technologies NVIDIA DLSS 3 et AMD FSR 3 et profite des options de rendu optimisé et de génération d'images. La technologie de rendu optimisé Intel XeSS est également prise en charge. Afin de profiter d'une qualité d'image optimale, nous recommandons l'utilisation des technologies NVIDIA DLAA ou FSR 3 Native AA aux joueurs disposant d'espace libre suffisant. La version PC offre également une prise en charge complète de la manette. Utilisez Steam Input pour réassigner les touches et personnaliser votre périphérique à votre convenance. Jouez avec une manette DualSense PlayStation pour profiter d'une expérience encore plus immersive grâce aux gâchettes adaptatives qui vous font ressentir la tension de la corde de votre arc, et au retour haptique qui retranscrit l'impact de vos armes au corps-à-corps.

Vous pouvez ajouter Ghost of Tsushima Director's Cut à votre liste de souhaits et préacheter le jeu dès à présent sur Steam et l'Epic Games Store. Si vous préachetez cette version, vous débloquerez les éléments suivants à la sortie du jeu le 16 mai : Compagnon de voyage équestre en Nouvelle Partie+ ;

Tenue de voyageur ;

Teintures d'armure brisée de l'atelier de Baku.

Nous avons demandé au cofondateur de Sucker Punch, Brian Fleming, de nous faire part de son avis sur la version PC, et voici ce qu'il nous a répondu : « Toute l'équipe est fière d'annoncer que nos amis et partenaires du studio Nixxes ont préparé l'arrivée de Ghost of Tsushima sur PC ! C'est une première pour Sucker Punch, car tous nos précédents opus ont été des exclusivités console. Nous sommes donc très impatients de vous montrer le fruit de notre collaboration réussie avec Nixxes. Nous savions déjà qu'en travaillant avec cette talentueuse équipe, le résultat ne pouvait qu'être exceptionnel ! Cela étant dit, si vous voulez bien m'excuser, je dois courir m'acheter un écran ultra large ! » – Brian Fleming, cofondateur de Sucker Punch

Voici un aperçu du contenu pour les joueurs PC qui découvrent le jeu : Ghost of Tsushima Director's Cut est un jeu d'action-aventure qui se déroule en plein cœur du Japon féodal. Jin Sakai, le protagoniste, a été élevé et entraîné selon le code des samouraïs. Lorsque les Mongols éliminent sans peine les samouraïs de son île natale, le monde de Jin s'effondre. Il se trouve alors confronté à la décision la plus difficile de sa vie : faire honneur à la tradition samouraï qui a régi jusqu'ici sa vie de guerrier et mener un combat qu'il sait perdu d'avance, ou bien s'écarter de cette voie pour protéger l'île et ses habitants par tous les moyens nécessaires. Dans sa quête pour reconquérir Tsushima, Jin aura besoin des conseils et du soutien d'anciens amis, mais également de nouveaux alliés inattendus. Jin devra rompre avec la tradition, devenir un guerrier d'un genre nouveau et protéger ce qui reste de Tsushima quel qu'en soit le prix. L'extension Île d'Iki : Dans cette extension de l'histoire, Jin aura l'occasion d'explorer des endroits inédits, de rencontrer de nouveaux personnages et d'affronter de terribles ennemis sur une île mystérieuse. L'île d'Iki est une contrée sauvage où des criminels et des pillards sèment le chaos. Jin devra faire appel à toutes ses compétences pour vaincre cette nouvelle menace et sauver l'île d'Iki. Legends : Cette expérience en coop multijoueur inspirée du folklore japonais vous propose une série de missions à deux joueurs basées sur l'histoire, des missions de survie à quatre joueurs, ainsi que le mode compétitif Rivaux en deux contre deux. Choisissez une des quatre classes proposées : samouraï, ronin, chasseur ou assassin, et jouez avec vos amis ou via le matchmaking en ligne. Mode Kurosawa : Basculez vers de somptueux graphismes en noir et blanc et plongez dans une atmosphère cinématographique avec des voix japonaises et des sous-titres anglais. Ce mode est inspiré des films du légendaire cinéaste Akira Kurosawa. Les équipes de Nixxes Software et Sucker Punch Productions sont impatientes de vous proposer la version PC de Ghost of Tsushima Director's Cut ! Nous partagerons plus d'informations avec vous, notamment sur les configurations système requises, à mesure que nous approcherons de la date de sortie prévue le 16 mai.

Pour rappel, à la fin du mois, c'est Horizon Forbidden West Complete Edition qui va aussi débarquer sur PC et peut être acheté chez Gamesplanet au prix de 53,99 €.

