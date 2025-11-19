Dragon's Dogma 2 : un nouveau gros chiffre de ventes dévoilé

Sorti en mars 2024, Dragon's Dogma 2 a vite rencontré un joli succès. Le jeu de rôle et d'action de Capcom, réalisé par Hideaki Itsuno, s'est vendu à plus de trois millions d'exemplaires en deux mois. Depuis, le titre se fait discret dans les communiqués de Capcom. Son réalisateur a quitté le studio pour fonder LightSpeed Japan Studio, une filiale de Tencent Games. Mais Dragon's Dogma 2 continue de séduire de nouveaux joueurs.

Un nouveau chiffre de ventes pour Dragon's Dogma 2





Aujourd'hui, Capcom annonce que Dragon's Dogma 2 s'est écoulé à plus de quatre millions d'exemplaires. C'est un million de ventes supplémentaires en un an et demi, sans doute grâce aux diverses promotions dont a profité l'Action-RPG. Pour célébrer ce nouveau palier de ventes atteint, le studio japonais partage un nouvel artwork, à admirer juste ici :

Sur quelles plateformes est disponible Dragon's Dogma 2 ?





Dragon's Dogma 2 est disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Vous pouvez acheter le jeu à 21,49 € sur Cdiscount.

Lire aussi : TEST Dragon's Dogma 2 : échec et mat pour l’Action-RPG