Dragon's Dogma 2 : encore un gros chiffre de ventes dévoilé

12 ans après le premier volet, Capcom a lancé à la fin du mois de mars 2024 Dragon's Dogma 2, un jeu de rôle et d'action qui fait surtout office de relecture améliorée du précédent titre. Nombreux étaient les amateurs du genre à attendre ce jeu, les ventes ont vite grimpé, avec 2,5 millions d'exemplaires vendus en une dizaine de jours.

Aujourd'hui, un peu plus de deux mois après le lancement, Capcom reprend la parole sur les réseaux sociaux pour annoncer que Dragon's Dogma 2 compte désormais trois millions de copies vendues sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. L'Action-RPG a pour rappel bénéficié de plusieurs mises à jour pour corriger des soucis techniques et améliorer l'expérience de jeu, mais d'autres patchs devraient encore arriver.

Si jamais vous étiez passé à côté de Dragon's Dogma 2, le titre est disponible à partir de 47,49 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.

Lire aussi : TEST Dragon's Dogma 2 : échec et mat pour l’Action-RPG