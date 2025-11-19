Kingdom Come: Deliverance II, les derniers DLC et contenus sur notre Twitch

Cela fait déjà quelques semaines que nous arpentons les contrées du royaume de Bohème, en effectuant toutes les missions disponibles. Un gameplay aussi riche que réaliste, qui nous amène un lot quotidien de surprises sur notre chaîne Twitch. Nous sommes désormais arrivés à l'étape permettant d'accéder à tous les DLC de Kingdom Come: Deliverance II, le jeu de Warhorse Studios, l'occasion de découvrir tout ça en stream. Rendez-vous tous les après-midi et débuts de soirées pour participer à la grande aventure. Si vous êtes du matin, vous pourrez également croiser JohnyBoy qui s'attèle à terminer Assasin's Creed Shadows.

N'hésitez pas à venir partager vos aventures avec nous pendant les streams, où nous pouvons échanger de tous les sujets qui vous intéressent.

Vous pouvez aussi retrouver nos vidéos et nos lives sur l'actualité, la réalité virtuelle ou encore les consoles portables comme la ROG Ally, sur notre chaîne YouTube.