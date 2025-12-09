The Elder Scrolls V: Skyrim sort encore sur une nouvelle console !

Cela fait 14 ans que Bethesda recycle The Elder Scrolls V: Skyrim. Sorti à l'origine sur PS3, Xbox 360 et PC, le jeu de rôle a depuis été porté sur de nombreuses autres plateformes, avec notamment une Special Edition et une mise à niveau Anniversary. Mais comme Bethesda n'a toujours pas lancé The Elder Scrolls VI, eh bien le studio ressort une nouvelle fois son RPG sur une autre console.

Skyrim débarque sur Switch 2





Bethesda annonce que The Elder Scrolls V: Skyrim est désormais disponible sur Nintendo Switch 2, dans sa version Anniversary Edition. Une version du jeu qui profite de la puissance de la dernière console hybride de Nintendo. Bonne nouvelle : si vous avez déjà le jeu en Anniversary Edition sur Switch, la mise à jour est gratuite. Voici ce qu'il faut savoir à propos de cette nouvelle version :

Embarquez pour l'ultime aventure de l'Enfant de dragon — Maintenant sur Nintendo Switch 2 ! Lauréat de plus de 200 récompenses de jeu de l'année, The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition revient dans une aventure améliorée pour la Nintendo Switch 2. Le légendaire monde ouvert de fantasy prend vie comme jamais auparavant, chez vous ou en version nomade. Les propriétaires de l'Anniversary Edition sur Nintendo Switch peuvent télécharger gratuitement le jeu sur Nintendo Switch 2. Les personnes possédant l'édition de base sur Nintendo Switch peuvent acheter la mise à niveau Anniversary Edition puis télécharger le jeu sur Nintendo Switch 2. Cette version comprend : L' expérience Skyrim complète – Plongez dans le jeu acclamé par la critique et ses trois extensions officielles : Dawnguard, Hearthfire et Dragonborn.

– Plongez dans le jeu acclamé par la critique et ses trois extensions officielles : Dawnguard, Hearthfire et Dragonborn. Des améliorations pour Nintendo Switch 2 – Profitez d'une meilleure résolution, de temps de chargement réduits et de performances optimisées pour utiliser pleinement les capacités avancées de la Nintendo Switch 2.

– Profitez d'une meilleure résolution, de temps de chargement réduits et de performances optimisées pour utiliser pleinement les capacités avancées de la Nintendo Switch 2. Des centaines d'éléments du Creation Club – Découvrez une vaste bibliothèque de contenus plébiscités par la communauté, notamment de nouvelles quêtes, armes et armures, mais aussi de nouveaux sorts, donjons, et bien d'autres.

– Découvrez une vaste bibliothèque de contenus plébiscités par la communauté, notamment de nouvelles quêtes, armes et armures, mais aussi de nouveaux sorts, donjons, et bien d'autres. Jouez à votre façon – Forgez votre propre histoire dans un monde qui réagit à vos choix. Incarnez un assassin furtif, un mage puissant, un noble guerrier ou un personnage totalement unique. Que vous soyez fan depuis les premiers jours ou que vous découvriez Skyrim pour la première fois, Skyrim Anniversary Edition sur Nintendo Switch 2 vous fournit l'ultime expérience de ce RPG légendaire.

Vous pouvez acheter la Nintendo Switch 2 à 419 € chez Leclerc.

Lire aussi : TEST - The Elder Scrolls V: Skyrim - Que vaut la version Nintendo Switch ?