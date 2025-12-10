The Elder Scrolls VI : l'année de sortie dévoilée dans une récente vidéo de Skyrim ? Des fans y croient

Hier, Bethesda a lancé par surprise la version Switch 2 de The Elder Scrolls V: Skyrim. Le célèbre RPG, qui a plus de 14 ans, continue de faire parler de lui avec un énième portage. Mais les fans attendent surtout avec impatience The Elder Scrolls VI, un titre officialisé à l'E3 2018 et qui reste bien mystérieux. L'année dernière, Bethesda assurait que The Elder Scrolls VI était jouable du début à la fin, le développement semble bien avancé, mais nous ne savons toujours pas quand le jeu final sortira.

L'année de sortie de The Elder Scrolls VI teasée par un lutin de Noël ?





En plus de la classique bande-annonce récapitulant les fonctionnalités et améliorations de The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition sur Nintendo Switch 2, Bethesda a publié une autre vidéo, davantage dans l'esprit de Noël (c'est la saison, et il fait aussi froid ici qu'en Bordeciel). Une bande-annonce évidemment humoristique, avec de véritables acteurs et actrices (Shirley Curry y fait même une apparition), mais un plan a intrigué les fans.

Un lutin propose de ressortir The Elder Scrolls V: Skyrim sur Nintendo Switch 2, mais au lieu de finir en prison comme les joueurs en début d'aventure, celui-ci gagne un niveau en Éloquence. La fameuse barre s'affiche, le personnage est au niveau 20 et son talent d'Éloquence au niveau 27. Il n'en fallait pas plus pour que certains fans y voient un message caché : The Elder Scrolls VI sortirait en 2027. D'ailleurs, la barre de progression du niveau est remplie aux deux tiers, ce qui symboliserait l'avancée du développement du jeu.

Une théorie amusante





Bien sûr, cette théorie est tirée par les cheveux, mais elle a de quoi être amusante. Cependant, les internautes rappellent que la vidéo n'a pas été réalisée par une IA, mais bien tournée et montée. Une personne a donc sciemment choisi ces chiffres pour représenter la montée de niveau. Des chiffres qui auraient pu être bien différents, sans que cela ne perturbe les spectateurs. Alors, vrai indice laissé par Todd Howard, petite plaisanterie du monteur ou simple hasard ? Mystère et boule de Noël gomme.

Outre la dernière déclaration de Bethesda en mars 2024, les informations sur l'avancée de The Elder Scrolls VI sont maigres. Mais, en effet, le RPG pourrait bien sortir en 2027. Ou en 2028. Voire en 2026, en shadow drop, une stratégie marketing que semble de plus en plus apprécier Bethesda. Mais cette dernière option semble peu probable pour un tel jeu.

En attendant des informations un peu plus officielles, vous pouvez retrouver The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered - Deluxe Edition à 39,99 € sur Amazon.