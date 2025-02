Kingdom Come: Deliverance II, les notes de la presse française

Demain sortira Kingdom Come: Deliverance II, le nouveau jeu de rôle de Warhorse Studios et Deep Silver. Un titre très attendu, le premier opus avait séduit de nombreux joueurs, le studio tchèque doit donc confirmer l'exploit avec ce second volet. Après la presse anglophone, c'est la presse française qui livre son verdict.

Kingdom Come: Deliverance II est « une perle rare qui demande un investissement total » pour IGN France, JeuxVideo.com évoque « un RPG solide sur ses bases et saisissant de réalisme aussi bien visuel que ludique », Gameblog parle d'une suite « plus aboutie dans de nombreux domaines », « le jeu s’érige en référence du RPG historique » pour ActuGaming et c'est « un jeu sans pareil » pour MGG. Tout le monde est cependant d'accord pour dire que la VF est catastrophique, l'éditeur PLAION a déjà prévenu que des réenregistrements sont en cours.

La date de sortie de Kingdom Come: Deliverance II est fixée au 4 février 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, vous pouvez l'acheter à 54,46 € sur Amazon ou 53,99 € chez Gamesplanet.